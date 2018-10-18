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Преодолевших столетний рубеж женщин в Ижевске в 11 раз больше, чем мужчин

17 октября
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Сколько лет самым возрастным работающим в Удмуртии людям? Сколько в республике долгожителей? На эти и другие вопросы отвечает Отделение пенсионного Фонда по УР.

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8 Преодолевших столетний рубеж женщин в Ижевске в 11 раз больше, чем мужчин

Согласно данным Отделения пенсионного Фонда по УР, в Удмуртии на данный момент проживают 460 439 пенсионеров. По сравнению с прошлым годом количество граждан пенсионного возраста увеличилось почти на 6 тысяч человек, и такая динамика сохраняется уже несколько лет.

На сегодняшний день более 98 тысяч пенсионеров республики продолжают трудиться в разных сферах. Самой старшей работнице сегодня 88 лет, самому взрослому работающему пенсионеру 90 лет. Оба живут и трудятся в Ижевске.

В Удмуртии проживают 4913 пенсионеров, которым более 90 лет, из них 637 мужчины и 4276 женщины. Кроме того, на территории республики проживают 36 пенсионеров, которым более 100 лет, из них 3 мужчины и 33 женщины. Старейшие пенсионеры живут в Ижевске. Оба родились в 1914 году. Ижевчанка родилась в августе, а ижевчанин - в декабре.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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