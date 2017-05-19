Президент России Владимир Владимирович Путин 10 мая подписал указ № 207, которым генеральному директору АО «Воткинский завод» Виктору Григорьевичу Толмачеву присуждена Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Как говорится в документе, Виктор Григорьевич Толмачев, генеральный конструктор НПО «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Михайлович Кашин и ряд других специалистов в области создания вооружения и военной техники получили премию «за освоение серийного производства перспективных образцов ракетной техники и комплексное оснащение ими Сухопутных войск в сроки, определенные государственным оборонным заказом».
Напомним, что генеральный директор Воткинского завода отмечен целым рядом государственных, ведомственных и общественных наград. А возглавляемое им предприятие трижды получало Благодарности Президента России, а в 2015 году к ним добавилась Благодарность Правительства РФ «За высокие результаты в ходе выполнения заданий государственного оборонного заказа».
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