Главная » Общество » Премия - достойным

Премия - достойным

18 мая
0

Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора АО «Воткинский завод»

%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 Премия - достойным

Президент России Владимир Владимирович Путин 10 мая подписал указ № 207, которым генеральному директору АО «Воткинский завод» Виктору Григорьевичу Толмачеву присуждена Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Как говорится в документе, Виктор Григорьевич Толмачев, генеральный конструктор НПО «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Михайлович Кашин и ряд других специалистов в области создания вооружения и военной техники получили премию «за освоение серийного производства перспективных образцов ракетной техники и комплексное оснащение ими Сухопутных войск в сроки, определенные государственным оборонным заказом».

Напомним, что генеральный директор Воткинского завода отмечен целым рядом государственных, ведомственных и общественных наград. А возглавляемое им предприятие трижды получало Благодарности Президента России, а в 2015 году к ним добавилась Благодарность Правительства РФ «За высокие результаты в ходе выполнения заданий государственного оборонного заказа».

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Паспорта трёх приоритетных проектов утвердили в Удмуртии
18 мая
Александр Бречалов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Ижевска
18 мая
"Ижевск нуждается в другом отношении. Ситуация, при которой занимаются только латанием дыр, для нас н...
Дмитрий Мусин представил руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Удмуртской Республике
18 мая
Одним из оснований для назначения Дмитрия Быстрых стало письмо полномочного представителя Президента ...
В Ижевске появится сквер имени легендарного директора «Ижстали»
18 мая
Памятный знак для будущего сквера отлили из ключей и замков, собранных юными ижевчанами...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо