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Преимущества ведения бизнеса на Кипре

5 сентября
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Оформление фирмы на Кипре является важным плюсом в создании бизнеса. Законодательство предоставляет массу возможностей для ведения дел предпринимателей. Именно поэтому данное государство является ведущим финансовыми центром. Чтобы посмотреть на ситуацию реально, необходимо понимать общепризнанные плюсы.

Dostoprimechatelnosti kipra na karte Преимущества ведения бизнеса на Кипре

А их достаточно много. Вот основные достоинства открытия собственной фирмы на Кипре:

  1. Кипр является членом ЕС и делает невысокие ставки налогов в Европе. Например, ставка НДС составляет 15%.

  2. Кипр заключил множество соглашений с разнообразными странами мира об отмене двойного обложения налогами. Это дает возможность использовать фирмы Кипра в виде переходящего элемента во время планирования налогов.

  3. Фирмы Кипра вы сможете применять для уменьшения количества налогов за счет роялти.

  4. На Кипре наблюдается хороший режим налогов.

  5. Счет в банке может быть создан без участия руководителя будущей фирмы. Также можно открыть счёт удалённо.

Фирма не способна проводить деятельность и отвечать за свои действия до того, пока она не будет оформлена. Также она не отвечает по обязательствам. Любое действие, которое было принято за пределами целей фирмы, не имеет силы юридической. Частная фирмы может иметь лишь директора с секретарем. Также директор может заниматься работой секретаря. Важно, чтобы секретарь являлся гражданином страны и говорил на греческом.

Каждая компания должна организовывать акционерные собрания. Директора фирм обязаны обеспечивать оформление учетных документов, в том числе и контроль финансовой отчётности, отражающий положение дел предприятия. К финансовой отчётности необходимо прилагать отчет совета руководителей.

На Кипре можно открыть различные виды фирм. Условия, на которых происходит регистрация фирмы, зависят от области деятельности фирмы. Можно выделить финансовые, торговые фирмы и т.д. Очень много фирм, которые оказывают услуги. Скажем, есть транспортные фирмы, а также другие.

В отдельную группу выделяются трастовые фирмы, которые предлагают услуги по руководству активами клиентов. Максимальный срок работы траста не более 100 лет.

Вы можете открыть фирму на Кипре с нуля или приобрести уже готовую компанию. Во втором случае будут свои преимущества. Действующая компания будет исправно работать и приносить прибыль. В то время как новая компания может не прижиться на рынке.

Фото http://tursovety.ru

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