**Советника главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Константина Сунцова предложили наз...

**На аппаратном совещании в Резиденции Главы Удмуртии 20 августа первый вице–премьер правительства ...

**Сегодня в республике сформирована сеть МФЦ, которая обеспечивает доступность государственных и муни...