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Предварительное голосование – важный критерий успешности

17 мая
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В Якшуре прошла встреча с участниками предварительного голосования по нескольким кандидатурам.

Pg Предварительное голосование – важный критерий успешности

В Якшуре прошла встреча с участниками предварительного голосования по нескольким кандидатурам. Затем они будут выдвинуты от партии «Единая Россия» в качестве кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики.

В прошлом году в районе уже был опробован такой вариант волеизъявления граждан. Тогда в предварительном голосовании приняло участие 105963 избирателя. Это составляет почти 9% населения нашей республики. «Следует заметить, что явка на предварительное голосование является важным критерием его успешности», - считает секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Коняшин.

В этом году жителям Удмуртии предстоит дважды прийти на избирательные участки 28 мая – на праймериз и 10 сентября – на выборы депутатов Госсовета УР и Главы Республики. В феврале этого года были внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 апреля 2007 года №18-РЗ «О выборах депутатов Государственного Совета УР», где сокращено число народных избранников: вместо 90 их станет 60.

Выборы в республиканский парламент пройдут по смешанной системе: половину депутатов выберут по партийным спискам, а половину – по одномандатным округам. Наш район поделен на два округа: 21 (Воткинский) и 23 (Завьяловский). В Воткинский округ вошли семь поселений нашего района (Гольянское, Италмасовское, Казмасское, Первомайское, Хохряковское, Ягульское и Якшурское).

Всем кандидатам в депутаты было предоставлено по 10 минут для выступления. За это время они могли рассказать о себе, высказать свою точку зрения по широкому кругу вопросов и объяснить, почему они идут в политику. Было отведено время и для ответов на вопросы избирателей. Кандидатов в депутаты спрашивали о перспективах благоустройства населенных пунктов, выделении земельных участков для предпринимательской деятельности, строительстве дорог. Жителей нашего района интересовала политическая ситуация в республике. Они выступили с наказом решить на законодательном уровне поддержку развития детского спорта.

По партийному списку 21 округа определены следующие кандидаты:

  1. Зинаида Вострокнутова – глава муниципального образования «Светлянское» Воткинского района.

  2. Елена Дербилова – руководитель Секретариата депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртской Республики.

  3. Надежда Елькина – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Воткинский район».

  4. Вера Казанцева – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского творчества» Воткинского района.

  5. Николай Кычанов – генеральный директор Акционерного общества Агрохимцентр «Удмуртский» Завьяловского района.

  6. Людмила Моисеева – директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» Завьяловского района.

  7. Андрей Русинов.

По Воткинскому одномандатному округу определены шесть кандидатов:

  1. Владимир Варламов – Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики.

  2. Дмитрий Войт – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Рос-Агро», депутат Государственного Совета Удмуртской Республики.

  3. Дмитрий Галичанин – начальник отдела правовой и кадровой работы МБУК «Библиотечно-культурный центр» муниципального образования «Воткинский район».

  4. Надежда Елькина – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Воткинский район».

  5. Георгий Крылов – директор Государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района.

  6. Алексей Кунакбаев – начальник сектора спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Воткинский район».

Единый день предварительного голосования состоится 28 мая 2017 года. В районе уже определены участки для этого важного мероприятия.

Воткинский избирательный округ 21.

В муниципальном образовании «Италмасовское» участок расположен в школе, сюда же придут голосовать жители муниципальных образований «Хохряковское» и «Ягульское». В культурном комплексе «Казмасский» будут голосовать жители муниципальных образований «Казмасское» и «Гольянское». Для жителей муниципального образования «Первомайское» избирательный участок расположен в Первомайской школе, а избирателей Якшурского поселения – в культурном комплексе «Якшурский».

Голосование будет проходить 28 мая с 8 утра до 8 часов вечера. Каждому гражданину выдадут два бюллетеня для голосования. В одном бюллетене будут фамилии кандидатов по одномандатному округу. Второй бюллетень – по партийному списку, где будут перечислены фамилии кандидатов по партийному списку.

Следует понять, что голосование будет рейтинговое. В данном случае избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов в каждом бюллетене.

Узнать адрес своего участка голосования по месту жительства можно узнать на сайте http//pg.er.ru в разделе «Найди свой участок», а также по телефонам +7(3412) 725-385.

Фото: molgvardia.ru

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