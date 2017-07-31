По традиции Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике первым среди правоохранительных органов проводит коллегию, посвященную подведению итогов работы за определенный период.
Как правило, ей предшествует торжественное мероприятие – развод подразделений полиции, заступающих на охрану общественного порядка. И главным событием, можно сказать, тоже традиционным, становится вручение ключей от новеньких служебных автомобилей.
48 машин выстроились на Центральной площади Ижевска в день проведения коллегии. Все они уже начали нести свою службу в отделах многих районов республики.
Вежливость и внимательность обязательны
Обращаясь к личному составу гарнизона, министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин выразил уверенность, что в несении службы проявлялись вежливость и внимательность. Именно эти качества отличают сотрудников полиции и Росгвардии Удмуртской Республики.
В торжественной церемонии передачи автомобилей принял участие врио главы нашего региона Александр Бречалов.
– Общественная безопасность – один из ключевых и определяющих факторов благополучия республики, заявил он журналистам. - На данный момент я удовлетворен качеством работы Министерства внутренних дел. В поездках по районам я получаю много жалоб, но в отношении наших правоохранительных органов их практически нет. Есть слова благодарности, что характеризует работу полиции.
– Положение в республике пусть медленно, но меняется, - отмечает Александр Первухин. - Мы не видим распивающих спиртное на улицах в центре города, праздношатающихся подростков в ночное время. Все это благодаря совместной работе органов власти и правоохранительных органов. Обратите внимание: на разводе один отдел получил одну машину, а другой – пять. Мы таким образом отмечаем лучших из лучших. Задачи, которые ставит глава республики, министерство, безусловно, поддерживает.
У нас есть позитив, есть движение вперед
Задачи дня
В своём выступлении на заседании расширенной коллегии Александр Бречалов обратил особое внимание его участников на ключевые задачи, которые необходимо решать органам государственной власти и силовикам.
– Первая – это борьба с коррупцией. Я ее напрямую связываю с неэффективностью работы некоторых структур. Считаю, что при дефиците бюджета, при том огромном госдолге, который у нас сейчас есть, нам всем нужно работать над эффективностью, над противодействием коррупции - бороться за каждый рубль. Я часто езжу по районам и вижу: проблем много, по большей части они лежат в плоскости нехватки средств. Считаю, что в отношении коррупции мы – и власть, и правоохранительные органы - должны занять самую жесткую позицию, чтобы этого зла у нас не было, - сказал Александр Бречалов.
Второе направление, вызывающее напряжение, - это еще довольно высокий уровень преступности среди несовершеннолетних. Врио главы напомнил, что в начале июня в республике стартовал проект «Наставничество», направленный на социализацию трудных подростков, который будет реализован совместными усилиями власти, силовиков и общественников.
– Также для нашего региона актуальна тема борьбы с алкоголизмом, с наркоманией. Есть понимание, что нам надо сделать перезагрузку профилактических программ. У нас много принято стратегий и концепций, но пока результаты, которые есть, нас не могут устраивать. В Удмуртии проблема с алкоголизацией населения стоит на одном из первых мест. Об этом говорят мне и в районах. Поэтому мы в течение короткого срока разработаем дорожную карту конкретных мер и предложений и будем в этом направлении серьезно работать, - сказал руководитель Удмуртской Республики.
О чем говорят цифры
Доклад министра внутренних дел насыщен цифрами, важными для характеристики оперативной обстановки и реализации комплекса мер, направленных на защиту граждан от преступных посягательств, борьбу с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией, профилактику преступлений.
В первом полугодии 2017 года, отмечено в докладе, в Удмуртии зарегистрировано 11571 преступление, что на 18,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Для сравнения, в целом по Российской Федерации число преступных деяний сократилось на 12,9, а по Приволжскому федеральному округу - на 12,5 процента.
Почти на треть сократилось число преступлений против личности. Меньше зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть потерпевшего.
Уменьшилось и число имущественных преступлений, разбоев, грабежей, краж и угонов транспортных средств, а также мошенничеств.
За 6 месяцев 2017 года правоохранительными органами окончены расследованием уголовные дела по 6816 преступным деяниям. К уголовной ответственности привлечено 6229 лиц, совершивших преступления. Число преступлений, оставшихся нераскрытыми, сократилось на 19,3 процента.
Организована работа по раскрытию преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в предыдущие годы (в связи с неустановлением лиц, их совершивших). В отчетном периоде расследованы уголовные дела по 518 таким преступлениям.
Для выявления и пресечения проникновения на территорию республики экстремистских течений из стран, где для их распространения имеется реальная почва, проводятся мероприятия по установлению иностранных граждан, незаконно пребывающих или осуществляющих трудовую деятельность в Удмуртской Республике.
В течение полугодия выявлено 58 преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Вынесено 58 судебных решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. К административной ответственности привлечено 847 лиц.
В целом по республике раскрыто 32 преступления, совершенных организованными группами или преступными сообществами. К уголовной ответственности привлечено 54 лидера и активных участников организованных групп.
За 6 месяцев 2017 года правоохранительными органами республики выявлено 1244 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 17,1 кг наркотических средств и психотропных веществ. В совершении наркопреступлений изобличено 498 человек. Расследованы уголовные дела по 529 наркопреступлениям.
Реализуется комплекс мероприятий по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности.
Защищая интересы государства
Важное место в обеспечении экономической безопасности занимает борьба с преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Выявлено 51 должностное преступление экономической направленности, из них 4 - совершенных в крупном и особо крупном размерах.
Задокументировано 29 фактов взяточничества, в том числе 13 фактов получения взяток, 5 - дачи взяток, 11 - мелкого взяточничества.
К уголовной ответственности за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления привлечено 19 человек, из них 11 - за дачу и получение взятки.
За 6 месяцев 2017 года к административной ответственности привлечено 28,1 тысячи лиц, совершивших правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В их числе 6 тысяч человек - за совершение мелкого хулиганства, 5,4 тысячи - за распитие спиртных напитков в общественных местах, 13,6 тысячи - за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Внимание профилактике.
Особое место в реализации государственной системы профилактики правонарушений отводится предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В первом полугодии 2017 года установлена причастность к преступлениям 273 подростков.
Число уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, сократилось с 344 до 275. А количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 58 фактов.
Александр Первухин обратил внимание участников коллегии на неудовлетворительную работу по профилактике рецидивной преступности.
За 6 месяцев 2017 года гражданами, ранее вступавшими в конфликт с законом, совершено 4546 преступлений, в том числе 2509 - ранее судимыми. Удельный вес рецидивной преступности составил 66,7 процента. Это выше, чем по Российской Федерации: (57,3%); и по Приволжскому федеральному округу (61%).
Одним из действенных инструментов в работе по предупреждению рецидивной преступности является административный надзор. По состоянию на 1 июля 2017 года надзор установлен в отношении 2326 лиц.
Органами внутренних дел принимаются меры, направленные на предотвращение преступлений со стороны этой категории граждан. В отношении лиц, уклоняющихся от административного надзора, возбуждено 81 уголовное дело. За несоблюдение установленных ограничений и невыполнение обязанностей составлено 1912 административных протоколов.
В отчетном периоде с 3917 до 3188 фактов сократилось число преступных деяний, совершенных гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее удельный вес таких преступлений составил 46,8 процента.
Основным фактором, оказывающим негативное влияние на состояние преступности, является незанятость граждан.
3908 преступников, или 62,7 процента от общего числа лиц, изобличенных в совершении преступных деяний, не имели постоянного источника дохода.
Дорожный контроль
Сложной остается обстановка на дорогах. За шесть месяцев в ДТП погибли 79 человек, среди них 5 детей. Травмы различной степени тяжести получили 1036 участников дорожного движения, в том числе 123 ребенка.
За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 322,8 тысячи водителей, в том числе 185,4 тысячи - с помощью систем автоматической фиксации правонарушений.
Выявлено 3907 правонарушений, связанных с управлением транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (невыполнением требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
За нарушения правил дорожного движения 1520 водителей лишены права управления транспортным средством, в том числе 1262 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Статистика говорит, что оперативная обстановка в республике улучшается. Но Александр Первухин перед докладом заявил, что ведомство работало хуже, чем может. В результате из лидеров в округе перешло в ряды середнячков. Министр высказал замечания в адрес ряда служб, но вместе с тем поблагодарил сотрудников полиции за проделанную работу.
Сергей БУЛАЕВ
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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