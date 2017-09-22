Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва соберутся на второе заседание первой сессии 26 сентября. Об этом сообщает официальный сайт регионального парламента.
Основным вопросом, который рассмотрят парламентарии, станет избрание председателя законодательного органа республики. Заседание начнется в 10.00 в большом зале заседаний Госсовета.
Напомним, на первом заседании первой сессии Государственного Совета 18 сентября состоялась торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность Главы Удмуртской Республики.
Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте Государственного Совета.
Фото: udmgossovet.ru
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