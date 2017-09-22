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Председателя Госсовета Удмуртии изберут 26 сентября

21 сентября
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1ce8fc04247f30dbf14224081740d3c2 Председателя Госсовета Удмуртии изберут 26 сентября

Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва соберутся на второе заседание первой сессии 26 сентября. Об этом сообщает официальный сайт регионального парламента.

Основным вопросом, который рассмотрят парламентарии, станет избрание председателя законодательного органа республики. Заседание начнется в 10.00 в большом зале заседаний Госсовета.

Напомним, на первом заседании первой сессии Государственного Совета 18 сентября состоялась торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность Главы Удмуртской Республики.

Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте Государственного Совета.

Фото: udmgossovet.ru

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