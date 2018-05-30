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Председателем Молодежного парламента Удмуртии избран Константин Алексеев

30 мая
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Сегодня, 30 мая, состоялась первая сессия Молодежного парламента четвёртого созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. В повестку дня были включены организационные и кадровые вопросы - утверждение структуры молодежного органа, избрание его председателя и руководителей комиссий.

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В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ Андрей Исаев, Валерий Бузилов, Алексей Загребин, председатели постоянных комиссий и руководитель Аппарата Государственного Совета, заместитель министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Дмитрий Гавриков, члены Организационного комитета и Региональной конкурсной комиссии по формированию Молодёжного парламента четвёртого созыва.

Открыла первую сессию руководитель оргкомитета, заместитель Председателя Государственного Совета Надежда Михайлова. Она пожелала избранным молодым парламентариям успешной работы в созыве. До избрания руководителя заседание вёл Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов.

В начале сессии с приветственным словом к членам Молодежного парламента обратился Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Он подчеркнул, что работа, которая предстоит молодым парламентариям, по-настоящему серьезная и взрослая. «Вам предстоит оценивать, предлагать законы для республики. Вам предстоит доносить позицию, мнение молодых граждан, - сказал вице-спикер Госдумы, - Мы постоянно слышим фразу о том, что молодежи принадлежит будущее. И когда мы с Алексеем Михайловичем будем глубокими пенсионерами будем сидеть на лавочке и обсуждать ваши решения, принимаемые вашим поколением, отслеживать, насколько удачно ведете вы к успеху нашу республику и нашу Россию в целом». Андрей Исаев добавил, что задача молодых парламентариев – стать настоящими представителями молодёжи, добиваться принятия тех решений, которые сделают продвижение инициатив молодых успешным. Законодательная деятельность, отметил парламентарий, очень многогранна и требует внимательности и ответственного отношения, потому что от любого нюанса в законе зависит судьба людей. Самая главная составляющая – всегда быть в контакте с населением, знать проблемы и чаяния граждан, потому что смысл парламентской деятельности – работа ради людей и для людей.

Обращаясь к членам Молодёжного парламента, Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов акцентировал внимание на важности постоянной работы с молодёжью республики. Он подчеркнул, что Молодёжный парламент должен стать объединяющей структурой, которая поможет молодым реализовать себя в общественной жизни и творчестве, выразить свою гражданскую позицию, внести свой вклад в развитие региона.

При этом, прокомментировал спикер Госсовета, речь идет не только о совместных проектах, но и о постоянном взаимодействии со всеми категориями молодёжи, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность судьбе Удмуртии и участвовал в её развитии.

«Такой молодой коллектив очень нужен, - сказал Алексей Прасолов, - По той причине, что сегодня должна проводиться очень активная и большая работа с нашей молодёжью. И задача Молодёжного парламента, на фоне того, что нужно всей молодёжи нашей республики, - организовать совместную работу всех муниципалитетов. В каждом районе есть тоже молодежный парламент, и все они должны быть объединены Молодёжным парламентом при Государственном Совете республики». Он добавил, что Госсовет ждет от молодых парламентариев инициатив, максимально приближенных к реальности, на нуждах и чаяниях людей.

В ходе первой сессии члены Молодежного парламента утвердили структуру органа, выбрали Председателя, и определили руководителей профильных комитетов.

Председатель Государственного Совета представил на пост руководителя Молодежного парламента кандидатуру Константина Алексеева. В результате тайного голосования его поддержали 49 человек, против проголосовали 5.

Первым заместителем Председателя Молодёжного парламента по организационному блоку вопросов стал Евгений Шиляев. Заместителем по социальному блоку вопросов избрана Мария Созыкина, по экономическому блоку - Артур Салимгараев.

В структуре Молодёжного парламента 4 созыва будут работать 9 комитетов.

• комитет по организации работы Молодёжного парламента, общественной безопасности и связям с общественностью. Председатель - Анастасия Гордецкая;

• комитет по молодёжному парламентаризму, государственному строительству и местному самоуправлению. Председатель - Самир Джабраилов;

• комитет по науке, образованию и молодёжной политике. Председатель - Ксения Латынина;

• комитет по физической культуре и спорту. Председатель - Данат Юнусов;

• комитет по культуре, туризму и национальной политике. Председатель - Александр Корепанов;

• комитет по здравоохранению и социальной политике. Председатель - Михаил Манохин;

• комитет по предпринимательству и финансам. Председатель - Александра Галиахметова;

• комитет по экономической политике, промышленности и строительству. Председатель - Татьяна Суднева;

• комитет по экологии, сельскому хозяйству, торговле и сфере услуг. Председатель - Елена Чернова.

Сегодня же на сессии был избран представитель Молодёжного парламента Удмуртской Республики в Молодёжном парламенте при Государственной Думе ФС РФ. Им стал Евгений Шиляев.

Кроме того, молодые парламентарии рекомендовали Председателю Государственного Совета кандидатуру депутата Городской думы Ижевска Николая Санникова для направления в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ.

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