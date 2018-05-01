Сегодня в Ижевске в первомайской демонстрации, посвящённой празднику Весны и Труда, приняли участие п...

Ижевчане соревнуются в сборе мусора на субботнике ...

С 18 марта 2018 года каждый водитель обязан возить с собой светоотражающий жилет – специальную безрук...