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Председатель Государственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов поздравил жителей республики с Днем Весны и Труда

1 мая
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Уважаемые жители Удмуртской Республики!

Prasolov aleksey mikhaylovich Председатель Государственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов поздравил жителей республики с Днем Весны и Труда

От всей души поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

В этот день мы чествуем настоящих тружеников, представителей самых разных профессий - всех тех, кто своими руками создаёт будущее. Люди труда всегда были и остаются опорой государства и достойны самого глубокого уважения. Каждый из нас своей ежедневной, честной и добросовестной работой вносит свой вклад в развитие Удмуртии и всей страны.

Наш родниковый край славится трудовыми традициями, талантливыми и творческими людьми, настоящими мастерами своего дела. Мы гордимся трудовыми династиями, передающими своё мастерство из поколения в поколение. Упорство, трудолюбие, высокий профессионализм всегда были у жителей республики в особом почёте.

Дорогие друзья! В эти прекрасные весенние дни желаю вам мира, добра, благополучия, здоровья и счастья. Пусть труд каждому из нас приносит радость!

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
А.М. Прасолов

Komosmb suv

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