Завтра, 11 мая, в 12 часов в Удмуртской государственной филармонии состоятся дебаты участников Предварительного голосования на выдвижение в Государственный Совет Удмуртской Республики шестого созыва.
В дебатах примет участие Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев. Он планирует выступить сразу на двух дебат-площадках в этот день.
На первой дебат-площадке по теме «АПК и развитие села» Председатель Госсовета УР расскажет, что селянам важна господдержка АПК в Удмуртии. Также актуален вопрос использования органических удобрений, чаще всего применяемых в сельском хозяйстве. Изменения, внесенные в федеральное законодательство, предусматривают его обязательное лицензирование, что создает дополнительные сложности для сельхозтоваропроизводителей.
В том числе речь пойдет и о земельных участках, на которых находятся животноводческие объекты, мастерские, построенные в 70-80-е годы. Земли в этом случае находятся в собственности муниципалитетов, а имущество – в собственности хозяйств. Эти вопросы также необходимо урегулировать законодательно.
Кроме того, он намерен обсудить возможность возврата в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются владельцами в течение нескольких лет.
Особо важным Владимир Невоструев считает вопрос подготовки кадров в сфере АПК. По его словам, не хватает механизаторов, животноводов и других специалистов. Есть кадровые проблемы в сфере здравоохранения и образования на селе. Чтобы привлечь специалистов на село, предлагается делать упор на строительство жилых и социально значимых объектов, выплату подъемных средств, развитие образовательных направлений. Надо создать условия для того, чтобы люди возвращались в село, решать вопросы по заработной плате.
Вторая площадка дебатов, в которой примет участие Секретарь регионального отделения Партии состоится в тот же день в 13 часов и будет посвящена теме «Здравоохранения и демографии». Владимир Невоструев расскажет о мерах социальной поддержки многодетных семей, о том, как соблюдаются льготы, выделяются пособия.
По его словам, сегодня сложно воспитывать детей, если нет поддержки со стороны государства. И ему приятно, что есть хорошие отзывы на инициируемые «Единой Россией» законы, которые работают на территории республики. В результате в республике хорошие показатели по демографии, благодаря которым она традиционно занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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