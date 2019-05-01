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Председатель Госсовета Удмуртии: «От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём Весны и Труда!»

30 апреля
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1f62fe03235230ff3295f96ea24ee755.jpg 760x400 Председатель Госсовета Удмуртии: «От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём Весны и Труда!»

Уважаемые жители Удмуртской Республики!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём Весны и Труда!

Первомай мы встречаем с особыми чувствами, это символ весны, мира и созидания, дань уважения людям, работающим на благо своего Отечества и родного края. Этот праздник олицетворяет единство и сплочённость, стремление к миру, согласию и благополучию.

Всё, чем по праву сегодня гордится Удмуртия, — это результаты усилий многих поколений её жителей: промышленников, аграриев, работников социальной сферы, всех тех, кто своим каждодневным упорным трудом строит будущее нашей страны.

Жители республики умеют трудиться, добиваясь успехов во многих начинаниях. И в этом залог нашей уверенности в том, что наша красавица-Удмуртия будет развиваться и процветать! Дорогие друзья! В эти прекрасные весенние дни желаю вам крепкого здоровья, удачи, отличного настроения и успехов во всех добрых начинаниях!

Председатель

Государственного Совета

Удмуртской Республики А.М. Прасолов

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