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Предприятия Удмуртии приглашают на конкурс на премию «Экспортер года – 2016»

3 сентября
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Ealogo 670x300 Предприятия Удмуртии приглашают на конкурс на премию «Экспортер года – 2016»

АО «Российский экспортный центр» совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России организует премию «Экспортер года - 2016» (далее - Премия).

Принять участие в Премии могут не только крупные компании-экспортеры, но и малые, и средние, а также кредитные организации. Основной критерий отбора участников конкурса - развитие несырьевого экспорта.

Премия включает в себя следующие номинации: «Экспортер года - 2016»; «Динамично развивающийся экспортер»; «Динамично развивающийся экспортер среди МСП»; «Лидер по финансированию экспорта»; «Экспортер года – 2016 продукции АПК».

По итогам конкурса будут определены наиболее успешные экспортоориентированные компании, а лауреаты премии получат возможность повысить их узнаваемость на зарубежных рынках и способствовать развитию бренда «Сделано в России».

Правила проведения и рекомендуемые формы заявок на участие размещены в электронном виде на сайте www.mcx.ru в разделе «Пресс-служба» /«Анонсы».

Срок подачи заявок в Российский экспортный центр до 24 августа 2017 года. Победители будут проинформированы о месте и времени проведения церемонии награждения до 29 августа 2017 г.

Адреса для направления заявления и документов

Петросян Александр Давидович, тел. + 7 (495) 647-73-99, e-mail: petrosyan@minprom.gov.ru, Департамент международного сотрудничества Минпромторга России Косачева Людмила Александровна, тел. + 7 (495) 632-88-88, e-mail: kosacheva@minprom.gov.ru, Департамент международного сотрудничества Минпромторга России Образцов Иван Радованович, тел. +7 (495) 937-47-47 (доб. 6304), e-mail: obraztsov@exportcenter.ru, Направление по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра.

Фото: credit-fond.ru

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