Принять участие в мероприятиях может любое предприятие республики. Для этого необходимо заявку в региональный Центр поддержки экспорта udmexport@investudm.ru (тел. 8 (3412) 655-580) с описанием проекта и зарегистрироваться на сайте forum.madeinudmurtia.ru
Напомним, Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Основными темами станут туризм, инновации, инвестиции и предпринимательство. Организаторы события – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на событие можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru
Центр поддержки экспорта АО "Корпорация развития Удмуртской Республики".
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