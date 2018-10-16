Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2018 год увеличатся почти на 1 млрд 328 млн рублей **Сегодня на очередном заседании Правительства, которое прошло под председательством исполняющего обя...

Участники туристического бизнеса из Удмуртии смогут представить регион на Второй Туристической неделе регионов России **С 30 мая по 2 июня 2019 года в Москве состоится Вторая Туристическая неделя регионов России – главн...

Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики. На Наблюдательном совете Фонда было принято решение о выделении 87,8 млн рублей г. Глазов. ...