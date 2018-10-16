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ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ

16 октября
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В рамках форума «Сделано в Удмуртии», который пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября, состоится ряд встреч удмуртских компаний с делегациями иностранных государств. Стороны обсудят расширение торгового сотрудничества и совместные проекты с компаниями из Венгрии, Чехии и Турции.

%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc (2) ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ

Принять участие в мероприятиях может любое предприятие республики. Для этого необходимо заявку в региональный Центр поддержки экспорта udmexport@investudm.ru (тел. 8 (3412) 655-580) с описанием проекта и зарегистрироваться на сайте forum.madeinudmurtia.ru

Напомним, Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Основными темами станут туризм, инновации, инвестиции и предпринимательство. Организаторы события – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на событие можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru

Центр поддержки экспорта АО "Корпорация развития Удмуртской Республики".

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