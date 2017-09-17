В Удмуртии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
17 августа республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила перечень номинантов для представления их на федеральный этап конкурса. Среди них ОАО «Удмуртнефть», Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района Ижевска, ООО «Санаторий Ува», ООО «Электротехнический завод «Вектор», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ООО «Комос Групп».
Всего в Минтруда Удмуртии для участия в конкурсе заявки подали 35 организаций республики. Подробнее с итогами конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2017 году можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда Удмуртии http://mintrud.udmurt.ru/info/1792/.
В прошлом году высокую оценку результатов своей деятельности на федеральном этапе конкурса получили две организации Удмуртии. Победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» стал Чепецкий механический завод. Призером, занявшим 2-е место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы», - Ижевская государственная медицинская академия.
Представители этих организаций участвовали в церемонии награждения победителей и призеров конкурса на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Справка «УП»
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно, начиная с 2000 года, с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирования организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области.
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