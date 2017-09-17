Главная » Общество » Предприятия Удмуртии доказывают социальную эффективность

Предприятия Удмуртии доказывают социальную эффективность

28 августа
0
Udmurtneft Предприятия Удмуртии доказывают социальную эффективность

В Удмуртии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

17 августа республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила перечень номинантов для представления их на федеральный этап конкурса. Среди них ОАО «Удмуртнефть», Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района Ижевска, ООО «Санаторий Ува», ООО «Электротехнический завод «Вектор», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ООО «Комос Групп».

Всего в Минтруда Удмуртии для участия в конкурсе заявки подали 35 организаций республики. Подробнее с итогами конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2017 году можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда Удмуртии http://mintrud.udmurt.ru/info/1792/.

В прошлом году высокую оценку результатов своей деятельности на федеральном этапе конкурса получили две организации Удмуртии. Победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» стал Чепецкий механический завод. Призером, занявшим 2-е место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы», - Ижевская государственная медицинская академия.

Представители этих организаций участвовали в церемонии награждения победителей и призеров конкурса на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Справка «УП»

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно, начиная с 2000 года, с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирования организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Давай копать картошку!
16 сентября
В колонии-поселении № 11 убирают урожай...
Наставление на путь добра
16 сентября
Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетили Музей Госавтои...
Где самый лучший участковый?
15 сентября
На этой неделе в Удмуртии стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» ...
Двойных выплат не будет!
15 сентября
С 1 января 2018 года начнет действовать Единая государственная информационная система социального обе...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо