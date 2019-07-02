В УдГУ подведены итоги конкурса на написание лучшего бизнес-плана с применением портала Бизнес-навигатора МСП, который проводился при спонсорской поддержке АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (Банк МСП).
Победителями стали девять студентов, им вручены дипломы и денежные призы. Конкурс стал важным этапом в развитии Удмуртского государственного университета в качестве регионального центра формирования предпринимательских компетенций у молодёжи.
Для предварительной защиты студенческих бизнес-планов был проведён круглый стол с участием первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Александра Александровича Свинина. Победители определились после оценки 45 представленных бизнес-планов. Все лучшие работы прошли проверку на соответствие требованиям, таким как инновационность, возможность реализации идеи в современных условиях, проработанный анализ рынка, продуманный маркетинговый план, использование инструментов Бизнес-навигатора, знание условий различных финансовых инструментов АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк».
Итоги конкурса были подведены на торжественном мероприятии, которое состоялось в УдГУ 13 июня. На нём присутствовали министр экономики УР М.И. Тумин, генеральный директор АО «Корпорация развития УР» К.А. Сунцов, депутат Городской думы г. Ижевска К.Ю. Котов, региональный директор Банка МСП Д.Г. Григорьев, директор Республиканского бизнес-инкубатора Н.А. Черных, преподаватели и студенты УдГУ, приглашённые эксперты. Банк МСП представлял советник председателя Правления банка Олег Владимирович Эйдельштейн, который вручил дипломы победителям конкурса.
Предыстория конкурса началась год назад. Весной 2018 года АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» обратилась в Правительство Удмуртской Республики с инициативой о подписании соглашения с УдГУ как с крупнейшим вузом региона. 16 марта 2018 года в присутствии Главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова соглашение о взаимодействии между АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» было подписано.
Соглашение предполагало решение ряда конкретных задач. Во-первых, это ознакомление студентов и преподавателей УдГУ с возможностями и сервисами информационного портала Бизнес-навигатора МСП, а также другими информационными и финансовыми сервисами корпорации и банка для субъектов малого и среднего бизнеса. Во-вторых, проведение конкурса бизнес-планов среди обучающихся в Удмуртском госуниверситете с использованием возможностей портала Бизнес-навигатора.
Главная функция информационно-аналитического портала Бизнес-навигатора МСП – упростить процесс открытия нового бизнеса и помочь в ведении уже существующего. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. В настоящее время портал интегрирован в образовательный процесс УдГУ. Участники итогового мероприятия выразили поддержку проекта формирования на базе УдГУ Центра развития предпринимательских компетенций, способного организовывать эффективное взаимодействие с внешними финансовыми партнерами, к числу наиболее значимых из которых относятся Корпорация МСП и Банк МСП.
Реализация подписанного с УдГУ соглашения, образовательные программы корпорации и конкурс бизнес-планов внесли значительный вклад в формирование предпринимательских компетенций студенческой молодёжи республики.
А.М. Макаров,
проректор УдГУ по научной работе
и программам стратегического развития
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