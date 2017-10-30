Мастер-классы от ведущих предпринимателей Удмуртии «БизнесЛайфхаки»
ПРОГРАММА
09:00 – 09:30 Регистрация
Площадка для выступлений
09:30 – 10:30 Андрей Гейко, основатель сети пекарен Хлебница, директор компании Танго Телеком. Мастер-класс: «Управление делами подчиненных на примере стада баранов или почему ваши указания не выполняются»
10:30 – 11:30 Василий Мунтян, руководитель компании «Рубашка на заказ» Мастер-класс: «Идеальный сервис или как полюбить своих клиентов»
11:30 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13:00 Иван Клабуков, Руководитель и со-основатель компании HUDWAY Мастер-класс: «Инвестиции для старта бизнес–проекта. Алгоритм привлечения средств через краудфандинг на примере успешных кейсов. Жизнь после краудфандинга — выход на зарубежные рынки»
13:00 – 14:00 Перерыв
14:00 – 15:00 Панельная дискуссия: «Бизнес и государство: дружба на век?» Модератор: Олег Вылегжанин, директор и владелец ООО «Центр Высоких Технологий»
15:00 – 16:00 Александр Свинин, исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Мастер-класс: «Государственно-частное партнёрство - как найти точки соприкосновения?»
16:00 – 16:30 Перерыв
16:30 – 17:30 Сергей Кудров, генеральный директор группы компаний «Оптима» Мастер-класс: «Ключевые роли и обязанности предпринимателя. Никто кроме тебя»
17:30 – 18:30 Константин Сунцов, основатель парикмахерских "Прядки в Порядке" Мастер-класс: «Мотивация собственника бизнеса. Художник должен быть голодным или почему важно не покупать домик на море и красный кабриолет после первых успехов»
Площадка для мастер-классов
10:00 – 11:30 Петр Спицын, успешный видеограф, автор и преподаватель курса «Мобильное видео» Мастер-класс: «Мобильное видео для бизнеса»
12:00 – 13:30 Роман Вострухин, инстаграм-гуру, блогер, специалист по PR и продвижению брендов Мастер-класс: «11 шагов к успеху в Инстаграм»
14:00 – 15:30 Татьяна Прохорова, маркетолог, исследователь дизайн-мыслитель Мастер-класс: «Уникальный унифицированный алгоритм создания благоустройства в девелоперской компании»
16:30 – 18:00 Александр Маерс, бизнес-фотограф Мастер-класс: «О фотографии для бизнеса - в цифрах и фактах»
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