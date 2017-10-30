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Предприниматели Удмуртии поделятся «Бизнес-лайфхаками»

30 октября
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16 ноября известные предприниматели региона поделятся рецептами своего успеха, идеями, мыслями, наработками и просто «Лайфхаками» в ижевском гриль баре BBQ (г. Ижевск, ул. Зенитная, 4). В рамках встречи пройдет более 10 мастер-классов, посвященных управлению персоналом, сервису, привлечению инвестиций, механизмам государственно-частного партнерства, мотивации и др. темам. Участие в мастер-классах бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке https://businesslifehackes.timepad.ru/event/601026/ Время проведения: 16 ноября 2017 г. с 9:00 до 18:30

1200%d1%85347 %d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81 %d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%84%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b8 Предприниматели Удмуртии поделятся «Бизнес-лайфхаками»

Мастер-классы от ведущих предпринимателей Удмуртии «БизнесЛайфхаки»

ПРОГРАММА

09:00 – 09:30 Регистрация

Площадка для выступлений

09:30 – 10:30 Андрей Гейко, основатель сети пекарен Хлебница, директор компании Танго Телеком. Мастер-класс: «Управление делами подчиненных на примере стада баранов или почему ваши указания не выполняются»

10:30 – 11:30 Василий Мунтян, руководитель компании «Рубашка на заказ» Мастер-класс: «Идеальный сервис или как полюбить своих клиентов»

11:30 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:00 Иван Клабуков, Руководитель и со-основатель компании HUDWAY Мастер-класс: «Инвестиции для старта бизнес–проекта. Алгоритм привлечения средств через краудфандинг на примере успешных кейсов. Жизнь после краудфандинга — выход на зарубежные рынки»

13:00 – 14:00 Перерыв

14:00 – 15:00 Панельная дискуссия: «Бизнес и государство: дружба на век?» Модератор: Олег Вылегжанин, директор и владелец ООО «Центр Высоких Технологий»

15:00 – 16:00 Александр Свинин, исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Мастер-класс: «Государственно-частное партнёрство - как найти точки соприкосновения?»

16:00 – 16:30 Перерыв

16:30 – 17:30 Сергей Кудров, генеральный директор группы компаний «Оптима» Мастер-класс: «Ключевые роли и обязанности предпринимателя. Никто кроме тебя»

17:30 – 18:30 Константин Сунцов, основатель парикмахерских "Прядки в Порядке" Мастер-класс: «Мотивация собственника бизнеса. Художник должен быть голодным или почему важно не покупать домик на море и красный кабриолет после первых успехов»

Площадка для мастер-классов

10:00 – 11:30 Петр Спицын, успешный видеограф, автор и преподаватель курса «Мобильное видео» Мастер-класс: «Мобильное видео для бизнеса»

12:00 – 13:30 Роман Вострухин, инстаграм-гуру, блогер, специалист по PR и продвижению брендов Мастер-класс: «11 шагов к успеху в Инстаграм»

14:00 – 15:30 Татьяна Прохорова, маркетолог, исследователь дизайн-мыслитель Мастер-класс: «Уникальный унифицированный алгоритм создания благоустройства в девелоперской компании»

16:30 – 18:00 Александр Маерс, бизнес-фотограф Мастер-класс: «О фотографии для бизнеса - в цифрах и фактах»

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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