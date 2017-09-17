В Центре поддержки экспорта Удмуртской Республики продолжается обучение местных предпринимателей по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ, которая реализуется с прошлого года в 40 регионах России.
По итогам очередного обучения 18 августа 2017 года удостоверение о прохождении курсов «Управление финансовыми ресурсами» и «Правовое обеспечение экспортной деятельности» получили десять слушателей. Это владельцы бизнеса и сотрудники предприятий Удмуртии.
Курсы провели аттестованные тренеры Школы экспорта РЭЦ, специалисты с большим опытом работы: директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Халида Муфтахутдинова и кандидат юридических наук Калерия Антоненко.
Из курса о правовом обеспечении экспорта будущие экспортеры узнали о международных правилах ведения ВЭД в рамках Инкортермс и Венской конвенции; нормах ответственности участников экспортной деятельности и технологиях урегулирования возможных коммерческих споров; принципах выбора правового консультанта, типах внешнеторговых договоров, патентовании своего продукта и защите интеллектуальной собственности.
Во время курса о финансовых ресурсах предприниматели изучили особенности валютного контроля; правила составления паспорта сделки; механизмы возврата НДС, используемые во внешней экономической деятельности и инструменты финансирования экспортных сделок; оценку стоимости контракта и структуру финансовых взаиморасчетов с зарубежными партнерами.
Мнение - Курсы РЭЦ – это формат интенсивного обучения! Очень динамично, большое количество материала, а также проработанные рабочие тетради - все это дает очень высокий уровень обучения для начинающих экспортеров, - прокомментировал Игорь Ширманов, аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ.
- Курс для меня очень полезен и информативен, узнала много новых юридических особенностей, познакомилась с успешными экспортерами и интересными людьми! Есть чему учиться и куда развиваться! Спасибо организаторам мероприятия! - Евгения Шарипова, сотрудник компании ООО «Айти Гарант».
Справка «УП»
Предприниматели Удмуртской Республики уже активно поставляют свою продукцию на разные международные рынки. Так, с января по июнь 2017 года поставки из республики в Индонезию выросли на 6 748%, достигнув объема в $7,88 млн, в Нидерланды – на 42% (объем – $58,73 млн.), в Польшу – на 415% (объем – $15,51 млн.).
Фото: http://ruslady.org
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