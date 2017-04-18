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Предпринимателей Удмуртии научат работать на экспорт

18 апреля
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%d0%a0%d0%ad%d0%a6 %d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba2 Предпринимателей Удмуртии научат работать на экспорт

В Ижевске стартовал первый курс образовательной программы Российского экспортного центра «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий».

К участию в нем были приглашены представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в старте или развитии экспортной деятельности. Обучение по курсу пройдут предприниматели из 15 региональных компаний нефтяной и энергетической отраслей, а также различных направлений легкой промышленности.

Курсы будут проходить в очном формате с использованием интерактивных методов обучения. Теоретическая часть дополнится практическими занятиями, на которых участники программы смогут поработать с реальными бизнес-кейсами по ведению экспортной деятельности.

«Мы рады видеть Удмуртию в числе новых участников Образовательной программы РЭЦ. Мы верим в то, что благодаря реализации нашей Программы, удастся создать конкурентоспособную региональную экономику в области и достигнуть самых амбициозных целей по выводу местной продукции на внешние рынки», – прокомментировала Алиса Никитина, руководитель Образовательной программы РЭЦ.

Соглашение о реализации Образовательной программы РЭЦ было подписано в этом году с Министерством экономики Удмуртской Республики и Центром поддержки экспорта Удмуртской Республики.

Предпринимателям региона будут доступны для обучения 11 курсов Программы для начинающих экспортеров, три из которых будут впервые запущены в этом году.

«В Удмуртии много экспортно ориентированных предприятий, у которых есть все шансы для успешного освоения зарубежных рынков. Однако вопрос недостатка квалифицированных кадров в области ВЭД стоит очень остро. Не хватает именно системных знаний об организации экспортных проектов. В этом году у предпринимателей республики есть уникальная возможность пройти комплексное очное обучение в рамках Образовательной программы РЭЦ. Мы надеемся, что наш бизнес не упустит такой шанс и примет самое активное участие в проекте. Это позволит нарастить наш общий экспортный потенциал!», – подчеркнула Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики Антоненко Валерия.

Пресс-служба Российского экспортного центра

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