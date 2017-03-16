Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики информирует предпринимателей о том, что на Международной широкопрофильной выставке строительства «The Big 5 Show» планируется организация коллективного стенда предприятий Удмуртии. Выставка будет проходит в Дубае (ОАЭ) с 26 по 29 ноября 2017 года.
Тематические разделы выставки:
– Мрамор / Керамика / Камень, техника и оборудование для земляных работ
– Стекло и остекление, металл и металлоконструкции
– Древесина, пластмасса и композитные материалы
– Ванные комнаты и кухни, системы кондиционирования, обогрева и вентиляции HVAC
– Электрические системы и оборудование, системы связи и коммуникаций
– Сантехника / Водные технологии, средства пожаротушения и защиты
– Трубопроводы, специальное строительство (бассейны, фонтаны и т.д.)
– Теплоизоляция и гидроизоляция, конвейерные системы
– Отделка (покрытия, лакокрасочная продукция, гипс, облицовка и т.д.)
– Оборудование для обеспечения безопасности
– Строительные леса и т.д.
В случае заинтересованности в участии в выставке предпринимателям необходимо связаться со специалистами Центра поддержки экспорта и направить заявку на участие в выставке. Контактное лицо – Светлана Еремкина, тел. +7 (3412) 655-079, e-mail: udmexport@gmail.com.
Условия участия в выставке:
– Центр берет на себя оплату выставочной площади и выставочного оборудования.
– Компании-участники оплачивают командировочные расходы представителя компании на выставку, а также доставку выставочных образцов.
СПРАВКА
Почти 40 лет выставка «The Big 5 Show» служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки.
«The Big 5 Show» - это около 3000 экспонентов из более 80 стран, 40000 кв. м площади и 80000 посетителей-специалистов, самый широкий спектр продукции и услуг в строительной отрасли, Саммит по «зеленому» строительству (Green Build Summit).
Вместе с выставкой The Big5 вновь пройдет выставка Middle East Concrete по продукции, машинам, оборудованию и технологиям для бетонной отрасли.
Строительство в ОАЭ и соседних странах продолжает расти, ведется в общей сложности 4773 строительных проектов во всех странах Залива, оцениваемых в $ 1,7 трлн. Только в ОАЭ продолжается строительство 1300 проектов на сумму более $ 418 млрд. и еще 303 проектов на сумму $ 143 млрд. находятся на этапах разработки, планирования или оценки.
Фото: rcmm.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.