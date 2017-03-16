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Предпринимателей из Удмуртии приглашают принять участие в Международной выставке строительства «The Big 5 Show»

16 марта
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18760 Предпринимателей из Удмуртии приглашают принять участие в Международной выставке строительства «The Big 5 Show»

Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики информирует предпринимателей о том, что на Международной широкопрофильной выставке строительства «The Big 5 Show» планируется организация коллективного стенда предприятий Удмуртии. Выставка будет проходит в Дубае (ОАЭ) с 26 по 29 ноября 2017 года.

Тематические разделы выставки:

– Мрамор / Керамика / Камень, техника и оборудование для земляных работ

– Стекло и остекление, металл и металлоконструкции

– Древесина, пластмасса и композитные материалы

– Ванные комнаты и кухни, системы кондиционирования, обогрева и вентиляции HVAC

– Электрические системы и оборудование, системы связи и коммуникаций

– Сантехника / Водные технологии, средства пожаротушения и защиты

– Трубопроводы, специальное строительство (бассейны, фонтаны и т.д.)

– Теплоизоляция и гидроизоляция, конвейерные системы

– Отделка (покрытия, лакокрасочная продукция, гипс, облицовка и т.д.)

– Оборудование для обеспечения безопасности

– Строительные леса и т.д.

В случае заинтересованности в участии в выставке предпринимателям необходимо связаться со специалистами Центра поддержки экспорта и направить заявку на участие в выставке. Контактное лицо – Светлана Еремкина, тел. +7 (3412) 655-079, e-mail: udmexport@gmail.com.

Условия участия в выставке:

– Центр берет на себя оплату выставочной площади и выставочного оборудования.

– Компании-участники оплачивают командировочные расходы представителя компании на выставку, а также доставку выставочных образцов.

СПРАВКА

Почти 40 лет выставка «The Big 5 Show» служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки.

«The Big 5 Show» - это около 3000 экспонентов из более 80 стран, 40000 кв. м площади и 80000 посетителей-специалистов, самый широкий спектр продукции и услуг в строительной отрасли, Саммит по «зеленому» строительству (Green Build Summit).

Вместе с выставкой The Big5 вновь пройдет выставка Middle East Concrete по продукции, машинам, оборудованию и технологиям для бетонной отрасли.

Строительство в ОАЭ и соседних странах продолжает расти, ведется в общей сложности 4773 строительных проектов во всех странах Залива, оцениваемых в $ 1,7 трлн. Только в ОАЭ продолжается строительство 1300 проектов на сумму более $ 418 млрд. и еще 303 проектов на сумму $ 143 млрд. находятся на этапах разработки, планирования или оценки.

Фото: rcmm.ru

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вопрос 24 мая 2016
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