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Предложение Александра Бречалова по доступности жилья для села поддержал Дмитрий Медведев

11 августа
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Сегодня, 11 августа, в Пензе состоялась встреча Председателя Правительства Дмитрия Медведева с партийным активом Приволжского федерального округа

Img 3764 Предложение Александра Бречалова по доступности жилья для села поддержал Дмитрий Медведев

Александр Бречалов рассказал о мерах, которые принимает Удмуртская Республика для повышения доступности жилья. Руководитель Удмуртии отметил, что региональная программа «Молодежная квартира» может получить новое развитие, а также предложил расширить возможности федеральной целевой программы для обеспечения строительства индивидуального жилья в селах и деревнях.

– Мы сейчас думаем над дополнительными мерами для увеличения доступности, но хотел бы обратить внимание на тех возможностях, которые предоставляет для региона вход в подпрограмму «Стимул» ФЦП «Жилище», - сообщил Александр Бречалов.

В большинстве населенных пунктов отсутствуют механизмы финансирования и реализации проектов обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, а также средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения комплексного освоения и развития территорий.

По этой подпрограмме субъекты получают господдержку на строительство социальных объектов, а также автомобильных дорог в районах, где массово строится современное стандартное жилье.

Удмуртская Республика в этом году уже получила поддержку на строительство детского сада на 220 мест. На следующий год запланировано строительство школы на 1224 места.

В связи с тем, что программа обеспечивает комплексный подход к формированию нового сегмента стандартного жилья и системной застройке городских территорий, предлагаю продолжить ее стабильное финансирование и, может быть, даже увеличить, и развитие на уровне Российской Федерации.

И в заключении, Дмитрий Анатольевич, вот эта программа в ведении Министерства строительства и ЖКХ, но есть еще, я считаю очень важная для регионов программа, как минимум для Удмуртской Республики, это программа «Комплексного развития сельских территорий». Они по своей сути похожи, но поскольку она в другом ведомстве, то надо подумать, может быть их как-то совместить, чтобы была одна модерация. Большинство вопросов пересекаются и на мой взгляд будет более эффективно, если бы одно ведомство или комиссия межведомственная координировала обе программы, потому что доступное жилье для села, а тем более комплексное развитие территорий или комплексная застройка инфраструктуры не менее важно, чем для города, - сказал врио главы Удмуртии.

Инициативу Александр Бречалова Дмитрий Медведев поддержал. «Можно создать межведомственную комиссию по этому вопросу, - отметил премьер, согласившись, что, по сути, это близкие программы. – Давайте посмотрим, как эти потенциалы соединить, я жду предложения от руководства двух министерств».

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