Новую концепцию проведения в Ижевске с 10 по 12 июня праздничных мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города, озвучили врио Главы региона Александр Бречалов и его проектная команда.
По их задумке, первый из выходных дней может пройти под названием «День двора», второй – «День района» и третий – «День города Ижевска и День России». Как День России могут провести жители других муниципальных образований, будет обсуждаться отдельно.
Для претворения в жизнь данной инициативы Александр Бречалов предложил создать открытый оргкомитет с участием представителей муниципальной власти и общественности, чтобы в прямом диалоге, сообща решить, как наиболее интересно и продуктивно могут пройти эти праздничные дни для горожан.
«12 июня – один из ключевых праздников России. Совместными усилиями надо сделать так, чтобы он стал для всех важным шагом в объединении граждан, в развитии и становлении культуры добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества. В результате большой работы мы должны прийти к тому, чтобы власть и общество вместе решали насущные проблемы и определяли содержание массовых праздников, совместно реализовывали новые проекты и инициативы», - сказал врио Главы республики.
По его мнению, «День двора» может сплотить жителей многоквартирных домов и способствовать налаживанию добрых отношений между соседями, на коммуникационных площадках в «День двора» и «День города» горожане смогли бы обсудить общерайонные и общегородские задачи. Кроме того, в эти дни по всей столице будут работать площадки и ярмарки различного направления.
Александр Бречалов обратился к общественности с просьбой активно вносить свои предложения.
«В нашем диалоге я постараюсь быть максимально открытым и честным. В первую очередь, я ориентирован на ваши запросы и инициативы. Проблемных вопросов в республике достаточно, и все их решить сразу не получится, но я гарантирую, что решать мы их будем открыто и вместе», - добавил руководитель Удмуртии.
В рамках подготовки к празднованию открытый оргкомитет проводит опрос жителей Ижевска о том, какие форматы праздника в прошлом году понравились им больше всего. Ответы будут учтены при проектировании программы празднований в этом году.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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