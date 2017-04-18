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Празднование Дня Победы в Ижевске завершится большим салютом

18 апреля
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Imgs 179704 Празднование Дня Победы в Ижевске завершится большим салютом

Региональный кабинет министров утвердил план республиканских мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2017 году.

В рамках празднования Великой Победы с 5 по 10 мая у Монумента боевой и трудовой Славы, посвященного подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, состоится традиционная республиканская Вахта Памяти.

5 мая в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского пройдут республиканское торжественное собрание и праздничный концерт.

Насыщенная праздничная программа ожидает ижевчан и гостей столицы в День Победы. 9 мая состоится возложение венков, гирлянд славы и цветов к мемориальным местам, парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртии. Центральным событием станет общероссийская акция памяти «Бессмертный полк». В плане мероприятий также легкоатлетическая эстафета Мира и пробег Памяти, встреча «На привале Победы», выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», народные гуляния, минута молчания и концерт республиканских профессиональных коллективов.

Празднование Дня Победы в Ижевске завершится в 21.00 грандиозным фейерверком.

Органам местного самоуправления в Удмуртской Республике рекомендовано провести торжественные мероприятия по чествованию ветеранов войны и труда, встречи с ними в учебных заведениях и трудовых коллективах, организовать работу по благоустройству и реконструкции памятников и обелисков, мест захоронений защитников Отечества.

На проведение праздничных мероприятий Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики увеличены бюджетные ассигнования на 1 млн. 250 тыс. рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: i18.ru

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