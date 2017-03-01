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Празднование Дня города в Глазове могут перенести на июнь

1 марта
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1250641421 0.jpg.crop display Празднование Дня города в Глазове могут перенести на июнь

Власти Глазова предлагают изменить месяц празднования Дня города - перенести его с сентября на июнь. Свое мнение по этому поводу глазовчане могут высказать на публичных слушаниях, которые пройдут 14 марта, сообщает пресс-служба администрации города Глазова.

Председатель Глазовской городской Думы Игорь Волков поясняет: «В действующей редакции Устава написано, что „в целях сохранения исторических традиций и самобытного развития города Глазова установлен городской праздник - День города, который проводится ежегодно в сентябре“. Предлагается изменить месяц празднования Дня города на июнь. Приглашаю глазовчан высказать свое мнение по поводу изменений в главный городской документ, в том числе и по времени празднования Дня города».

На публичных слушаниях по Уставу города рассмотрят 11 изменений, большинство из которых касаются приведения документа в соответствие с действующим законодательством.

Публичные слушания пройдут 14 марта 2017 года в 18.00 часов по адресу: г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, зал заседаний Глазовской городской Думы (каб. 235).

Фото: vk.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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