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Праздник. Рысистые бега и фестиваль «Пламенное искусство»

8 марта
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10 марта в столице Удмуртии будут встречать «Широкую Масленицу». Впервые праздничные гулянья пройдут на ипподроме. В программе масленичное шествие, выступление творческих коллективов, конкурс на лучшее исполнение частушек, русские потехи, весёлые игры и состязания.

%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0 Праздник. Рысистые бега и фестиваль «Пламенное искусство»

По словам заместителя главы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова, самым зрелищным событием праздника станет фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство», на котором своё умение по созданию пятиметровых масленичных кукол продемонстрируют художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы и Малой Пурги. С 8 по 10 марта на ипподроме они будут создавать свои произведения из соломы и досок.

На празднике также откроется ярмарка, где можно будет попробовать блины с разными начинками. В рамках праздника состоятся рысистые бега, гости праздника смогут покататься на лошадях и стать участниками обзорной экскурсии по ипподромному комплексу. Также в программе театрализованные показательные выступления кинологического центра «Оружейный град».

Желающие смогут посостязаться в залезании на масленичный столб, битве мешками на бревне, метании снопов, кольцебросе, различных эстафетах, перетягивании каната, национальных играх и хоккее на валенках.

– Будет масса мероприятий и тематических площадок, всё поле ипподрома будет задействовано. Впервые у ижевчан и гостей столицы Удмуртии появится возможность прокатиться на лошадях в санной упряжке и верхом, дети смогут покататься на пони. Причём абсолютно бесплатно. Приходите, будет очень интересно и весело, – подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Напомним, главная Масленица Удмуртии пройдёт в Сарапуле также в это воскресенье. Участие в ней примут делегации из районов и городов республики, они пройдут красочным маршем по одной из главных улиц города – Советской – и выйдут на Красную площадь, где будет организована главная сцена праздника. В рамках народных гуляний пройдут конкурсы «Масленичное подворье», «Частушечный биатлон», а также соревнования «Хоккей на валенках». Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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