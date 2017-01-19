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Праздник «Крещение» отметят в музее-заповеднике «Лудорвай»

18 января
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F2aef496dac12730311a0b701e9fe386 Праздник «Крещение» отметят в музее-заповеднике «Лудорвай»

Праздник «Крещение» отметят в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай». На музейном пруду для этих целей организована купель, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма УР.

В среду, 18 января, в 21.00 состоится освящение воды. Обряд проведет отец Павел из церкви Иконы Казанской Божьей Матери города Ижевска.

Купель будет открыта в ночь с 18 на 19, с 19 на 20, днем 21 и 22 января. Здесь же будет работать медпункт, отапливаемая палатка для переодевания, освещение и горячий чай.

Обе ночи и все дни будут работать усадьба южных удмуртов и изба-читальня, где можно согреться чаем и вкусными табанями. На улице также будет работать печка, где будут печь табани.

Фото: susanin.udm.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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