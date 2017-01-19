Праздник «Крещение» отметят в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай». На музейном пруду для этих целей организована купель, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма УР.
В среду, 18 января, в 21.00 состоится освящение воды. Обряд проведет отец Павел из церкви Иконы Казанской Божьей Матери города Ижевска.
Купель будет открыта в ночь с 18 на 19, с 19 на 20, днем 21 и 22 января. Здесь же будет работать медпункт, отапливаемая палатка для переодевания, освещение и горячий чай.
Обе ночи и все дни будут работать усадьба южных удмуртов и изба-читальня, где можно согреться чаем и вкусными табанями. На улице также будет работать печка, где будут печь табани.
Фото: susanin.udm.ru
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