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Праздник хоккея

21 декабря
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На протяжении месяца любители хоккея в Удмуртии были свидетелями грандиозного спортивного праздника, организованного при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Турнир по хоккею им. М.Т. Калашникова объединил 72 команды из 25 муниципальных образований республики, всего – более 1200 человек. В рамках турнира было сыграно 170 матчей в 6 возрастных категориях.

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19 декабря текущего года в Государственном цирке Удмуртии состоялась торжественная церемония закрытия турнира, в которой принял участие генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков. Открывая мероприятие, Дмитрий Витальевич зачитал приветственный адрес от Председателя Совета директоров АО «Промышленно— финансовая группа «САФМАР», Председателя Совета Благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева, в котором прозвучали следующие слова:

— Этот турнир стал ярким спортивным событием для всех нас. Основанный мной фонд «САФМАР» уделяет особое внимание благотворительным проектам, направленным на развитие детского массового спорта в Удмуртской Республике. Всего в течение 3 лет на развитие детско— юношеского хоккея в республике планируется направить 450 млн руб. Уже начаты работы по возведению ледового дворца в Можге, строятся ледовые площадки в районах Удмуртии. Уверен, что поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» позволит реализовать самые смелые планы и мечты будущих чемпионов!

Теплые слова благодарности за помощь в организации турнира в адрес Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова прозвучали от министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Натальи Владимировны Гольцовой, а также от других участников торжественной церемонии.

Финальным подарком для спортсменов и гостей мероприятия стало праздничное цирковое представление.

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