В эти выходные Ижевск отметит День пограничника. Торжества начнутся в субботу, 27 мая, в семь часов вечера у Памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах. Здесь будет произведен боевой расчет, в котором примут участие пограничники запаса, а затем во Дворце детского (юношеского) творчества состоится праздничный концерт.
На следующий день общий сбор ветеранов пограничных войск запланирован на 10.30 около Монумента боевой и трудовой славы. После торжественного митинга и возложения цветов колонны в сопровождении оркестра пройдут через улицу Бородина по спуску до Летнего сада им. М. Горького. Кроме большой культурной программы, участников ждет полевая кухня с изрядно подзабытой, но всегда уважаемой солдатской кашей.
Вот уже больше десяти лет, как подготовку и проведение праздника, посвященного Дню пограничника, взяла в свои руки Удмуртская региональная общественная организация воинов – пограничников запаса «Патриоты границы». В общественной организации почти пять тысяч человек, прошедших школу становления на пограничных заставах. Все эти годы она ведет активную работу среди школьников по военно-патриотическому воспитанию. И сегодня члены организации вынашивают идею установки в Ижевске памятника воинам-пограничникам.
Все выходные с 7 до 22 часов на Центральной площади и на набережной будет работать ярмарка, где жителям и гостям Ижевска предложат разнообразный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Водителей просят быть внимательнее: во время шествия 28 мая с 11.30 до 12.00 будут перекрыты некоторые центральные улицы.
Фото: kp.kg
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