Главная » Общество » Праздничные выходные жители Удмуртии проводят на «Народной ярмарке»

Праздничные выходные жители Удмуртии проводят на «Народной ярмарке»

5 ноября
0

За покупками и ярмарочным настроением в павильон у кинотеатров на Центральной площади пришло более 35 000 человек

dsc2658%d1%86 Праздничные выходные жители Удмуртии проводят на «Народной ярмарке»

У жителей Удмуртии есть отличная возможность провести ноябрьские выходные ярко и со вкусом на «Народной ярмарке». Интерес к праздничной ярмарке большой!

Более 35 000 человек побывало в павильоне у кинотеатров на Центральной площади, многие совершили покупки.

В этом году свою продукцию на ярмарку привезли в два раза больше участников – 150 предприятий из разных регионов нашей страны. Посетителям предлагают товары народов России и зарубежья: традиционные сыры Абхазии и Белоруссии, рыбу и икру благородных сортов из рек Якутии и морей Дальнего Востока, мясные деликатесы, приготовленные по фирменным рецептам, более 60 видов специй, южные соусы-ткемали.

Ярмарка – настоящая находка для сладкоежек. На прилавках медовые пряники кировского производства, тульские конфитюры, более 20 видов халвы, белевские сладости в русских традициях, мармелад со вкусом имбиря, апельсина с перцем, клюквы, лайма. К сладостям – чаи Краснодара, Кавказа, Цейлона, Индии, вьетнамский кофе.

Самое время в длинные выходные обновить гардероб. В ассортименте много теплых и стильных вещей – эксклюзивные волгоградские и оренбургские платки, модные молодежные платья от тверского бренда, куртки российских, финских и немецких производителей, самарские меховые унты от 22 до 47 размера, глазовские валенки с вышивкой, росписью и даже ажуром. Также представлены стенды с хрустальными люстрами, персидским текстилем, арабским парфюмом, развивающими игрушками.

Множество новых и уже знакомых товаров ждут жителей Удмуртии на «Народной ярмарке» до 6 ноября. Приглашаем за покупками!

Павильон у кинотеатров на Центральной площади Время работы ярмарки: 4 и 5 ноября с 10.00 до 19.00, 6 ноября с 10.00 до 16.00.Подробности: vk.com/narod_ya, facebook.com/vcudm, instagram.com/vc_udmurtia. Телефон контроля качества продукции и услуг: 8-912- 856-10- 12

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Революция глазами школьников Ижевска
5 ноября
В одной из ижевских школ наши корреспонденты провели опрос на уроке истории, и узнали, какую оценку д...
В Удмуртии открылись дворы и парки, благоустроенные в рамках приоритетных проектов
5 ноября
4 ноября в четырёх районах Удмуртии открылись общественные пространства и дворы...
На бульваре Гоголя в Ижевске может появиться памятник писателю и персонажам его книг
5 ноября
Жители города озвучили, а власти решили поддержать эту идею 4 ноября, во время торжественной церемони...
Удмуртия входит в топ регионов, успешно реализующих проект «Формирование комфортной городской среды
4 ноября
Такую оценку дала директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо