У жителей Удмуртии есть отличная возможность провести ноябрьские выходные ярко и со вкусом на «Народной ярмарке». Интерес к праздничной ярмарке большой!
Более 35 000 человек побывало в павильоне у кинотеатров на Центральной площади, многие совершили покупки.
В этом году свою продукцию на ярмарку привезли в два раза больше участников – 150 предприятий из разных регионов нашей страны. Посетителям предлагают товары народов России и зарубежья: традиционные сыры Абхазии и Белоруссии, рыбу и икру благородных сортов из рек Якутии и морей Дальнего Востока, мясные деликатесы, приготовленные по фирменным рецептам, более 60 видов специй, южные соусы-ткемали.
Ярмарка – настоящая находка для сладкоежек. На прилавках медовые пряники кировского производства, тульские конфитюры, более 20 видов халвы, белевские сладости в русских традициях, мармелад со вкусом имбиря, апельсина с перцем, клюквы, лайма. К сладостям – чаи Краснодара, Кавказа, Цейлона, Индии, вьетнамский кофе.
Самое время в длинные выходные обновить гардероб. В ассортименте много теплых и стильных вещей – эксклюзивные волгоградские и оренбургские платки, модные молодежные платья от тверского бренда, куртки российских, финских и немецких производителей, самарские меховые унты от 22 до 47 размера, глазовские валенки с вышивкой, росписью и даже ажуром. Также представлены стенды с хрустальными люстрами, персидским текстилем, арабским парфюмом, развивающими игрушками.
Множество новых и уже знакомых товаров ждут жителей Удмуртии на «Народной ярмарке» до 6 ноября. Приглашаем за покупками!
Павильон у кинотеатров на Центральной площади Время работы ярмарки: 4 и 5 ноября с 10.00 до 19.00, 6 ноября с 10.00 до 16.00.Подробности: vk.com/narod_ya, facebook.com/vcudm, instagram.com/vc_udmurtia. Телефон контроля качества продукции и услуг: 8-912- 856-10- 12
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