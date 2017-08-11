В минувшие выходные ижевские железнодорожники не только сами отпраздновали профессиональный праздник, но и поделились радостью с горожанами. Главное событие Дня железнодорожника было проведено в Летнем саду имени Горького – историческом центре Ижевска.
Поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Сергей Смирнов – исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики. Он на примере своих друзей знает, что на железную дорогу приходят работать вслед за отцами и дедами. Поэтому на железной дороге создалась единая большая трудовая семья. И профессиональный праздник – как день рождения большой семьи.
В подтверждение слов руководителя на сцену вышла семья новобрачных – Полина и Сергей Мирошниченко. Сергей Смирнов поздравил их и вручил сертификат на поездку на юг. После красивого танца пара отправилась в загс под песню Жовдата Фаттахова.
Как с корабля на бал, а фактически с поезда из Нижнего Новгорода на сцену прибыл Александр Лапшин – заместитель начальника Горьковской железной дороги. Он первым и объявил тройную дату празднования – в этом году исполняется 180 лет российским железным дорогам, 155 лет Горьковской магистрали и 70 лет со дня образования Ижевского региона (отделения) Горьковской железной дороги. К знаменательным датам многотысячный коллектив Ижевского региона подошел с хорошими результатами. По итогам второго квартала Ижевский регион занял второе место по ГЖД. То есть остается в лидерах, хотя и уступил первое место Кировскому региону, в котором тоже работают профессионалы с территории Удмуртии. И в сегодняшнем чествовании современных профессионалов Александр Лапшин напомнил о подвиге простых людей Удмуртии, которые во время войны соединили северную и южную магистрали железнодорожной веткой «Ижевск – Балезино». Подвиг женщин и детей в тылу на этом строительстве впоследствии позволил Ижевскому отделению стать мощным коллективом. Огромную роль в этом сыграли ветераны. Они не утеряли своих энергичных качеств, и сегодня ветеранская организация Ижевского региона ГЖД одна из лучших на железнодорожной сети России. Успехи железнодорожников ведут в итоге к надежности и спокойствию пассажиров. В заключение краткого выступления Александр Лапшин порадовал тем, что в распоряжение региона поступили 23 новых вагона с кондиционерами. Железнодорожники готовы выполнять задачи, которые ставят новый руководитель Удмуртской Республики и руководство Горьковской железной дороги.
В ходе чествования прошли награждения, в которых участвовали Сергей Смирнов, глава города Ижевска Юрий Тюрин, председатель республиканского Совета ветеранов Геннадий Крюков, депутаты и друзья железной дороги.
Звание «Заслуженный работник железнодорожного транспорта России» присвоено и соответствующие удостоверения вручены Ларисе Сапоговой, Вере Севрюгиной и Александру Лапшину.
Цветы и поздравления
Другие заслуженные люди труда были отмечены почетными грамотами и благодарностями от министерств и ведомств. На сцену поднимались машинисты и контролеры, инженеры и охранники, экономисты и слесари-ремонтники. Обилие разнообразных специальностей по-прежнему позволяет считать железную дорогу «государством в государстве». Ведомство остается мощной структурой и с ростом производства на предприятиях Удмуртии доказывает свои преимущества по сравнению с автомобильным транспортом.
– 2017 год объявлен на железной дороге Годом ветеранов, ни один ветеран из наших восьми тысяч не должен остаться без внимания – это главная задача, – сказал председатель железнодорожной ветеранской организации Михаил Русских, в свою очередь приступивший к награждению коллег. Геннадий Крюков подтвердил, что железнодорожники – лидеры в республиканской ветеранской работе, и тоже добавил по-железнодорожному: «Пусть будет им и дальше «зеленый свет» в этой деятельности».
На аллее Летнего сада одними из первых мне встретились председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит и председатель Ижевского городского совета ветеранов Шамиль Утешев. Оказалось, что Сергей Шерстобит из семьи железнодорожников – отец и дед работали на магистрали. Он не пошел по их стопам, но запах шпал до сих пор считает атрибутом родного дома и помнит, что просыпался под гудок паровоза. Что уж говорить о Шамиле Утешеве – для многих ижевчан он остается олицетворением фирменного поезда «Ижевск – Москва», хотя давно занят прежде депутатскими, а теперь ветеранскими городскими делами. Понятно, что и железная дорога остается в его сердце. Он и к сцене пришел с подарками и цветами в обеих руках, чтобы вручить их сегодняшним ветеранам и работникам железнодорожного транспорта. Как всегда, почетный железнодорожник СССР Шамиль Утешев – образец элегантности и пунктуальности.
С песней по пути
И вообще, уголок Летнего сада напоминал вокзал под открытым небом. Тут были установлены скамьи, знакомые по залам ожидания. Иначе бы садовых скамеек не хватило на всех. И праздничный концерт – это изначально железнодорожная идея. Вокзал – это дословно вокальный зал. В давние времена пассажиров к железной дороге нужно было чем-то привлекать (в том числе и богатые люди поначалу предпочитали гужевой транспорт). Вот и привлекали красивыми песнями. А со временем железная дорога стала столь необходимой, что о песнях на вокзалах подзабыли. Зато песни на темы железной дороги, встреч и разлук поэты и композиторы никогда не переставали писать. Да что говорить, если Вячеслав Малежик и Владимир Кузьмин – дипломированные железнодорожники. Да и не одни они!
В железнодорожной форме прекрасно вел концерт Риф Хасаншин. Он нашел верные транспортные нотки, отличающиеся от манеры ведения музыкальных вечеров у ротонды, по которой его знают гораздо лучше. Свое искусство на сцене показали ансамбли «Шулдыр жыт», «Вертикаль», группа «Солнечные» и другие солисты. Один задорнее другого.
Профсоюзная организация железнодорожных предприятий Ижевского региона провела для своих работников лотерею, в которой разыгрывались йогуртницы, электрические мясорубки, мультиварки и другие призы.
Как правило, железнодорожные праздники проходят на территории Ленинского района, где расположен вокзал. Главенствующая высота Летнего сада не давала оторваться от родного района – он был виден через пруд и получался органичным фоном для множества фотографий, которые делали сами железнодорожники на память о празднике. Торжества прошли вечером и в сквере имени Титова вблизи вокзала.
Чествование в Ижевске напомнило мне большой праздник 150-летия Горьковской железной дороги, состоявшийся пять лет назад в Нижнем Новгороде. Там тоже основные торжества, начав на вокзале (у царского павильона) встречей поезда «Сапсан», перенесли на Нижегородскую ярмарку – символ всего города. Настроение того большого праздника не улетучилось до сих пор. Праздник в Ижевске тоже отразил настроение местного железнодорожного сообщества и внес новые краски в деятельность Летнего сада. Кто знает – может быть, те дети, что качались на «Каравелле» рядом с импровизированным зрительным залом, через несколько лет тоже придут работать на железную дорогу.
2017-й – Год ветеранов-железнодорожников
180 лет - железным дорогам России,
155 лет - Горьковской железной дороге
70 лет – Ижевскому региону дороги
23 новых вагона с кондиционерами поступили в Ижевский филиал.
Фото Мариты ГОЛИЦЫНОЙ
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