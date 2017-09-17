Ранее исполнявшего обязанности вице-премьера республиканского кабмина Ярослава Семенова назначили и.о. председателя правительства Удмуртии. Соответствующее распоряжение за подписью врио главы региона Александра Бречалова опубликовано на официальном сайте Удмуртской Республики. Документ подписан сегодня, 17 августа.
«Возложить исполнение обязанностей Председателя Правительства Удмуртской Республики на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Семенова Ярослава Владимировича», - сказано в документе.
В распоряжении отмечается, что обязанности руководителя регионального кабмина возложены на Семенова на период отпуска исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева с 17 августа по 10 сентября 2017 года.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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