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Правительство Удмуртии установило величину прожиточного минимума за четвёртый квартал 2016 года

14 февраля
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I (3) Правительство Удмуртии установило величину прожиточного минимума за четвёртый квартал 2016 года

Правительство Удмуртии установило величину прожиточного минимума в республике за четвёртый квартал 2016 года. В расчёте на душу населения он составил 8 594 рубля, для трудоспособного населения — 9 113 рублей, пенсионеров — 7 005 рублей, детей — 8 610 рублей.

В III квартале 2016 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляла 8 467 рублей. В IV квартале она увеличилась на 127 рублей и составила 101,56% по отношению к предыдущему кварталу.

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил в IV квартале 101,3% (в III квартале 2016 года — 101,0%). Таким образом, в IV квартале 2016 года рост величины прожиточного минимума незначительно опережал рост потребительских цен. По данным статистики, в четвёртом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом наибольший рост цен наблюдался на следующие товары: огурцы свежие — в 2,3 раза, помидоры свежие — в 1,8 раза, апельсины — на 27,6%, яйца куриные — на 23,7%, масло сливочное — на 22,3%, молоко — на 8,4%, птица — 6,1%, кисломолочные продукты — на 4,1%.

Вместе с тем произошло снижение цен на некоторые продовольственные товары: капуста — на 32,2%, морковь — на 22,3%, свёкла — на 19,7%, яблоки — на 14,5%, сахар — на 10,5%, картофель — на 8,3%.

Фото: teleport2001.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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