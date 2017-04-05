Правительство Удмуртии предложило новый механизм поддержки обманутых дольщиков. Инвесторам, готовым решать проблемы обманутых дольщиков, будут предоставлять земельные участки без торгов. С такой законодательной инициативой вышел кабинет министров, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
3 апреля распоряжением Правительства УР одобрен проект закона о внесении изменения в Закон УР «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».
«Проект закона позволяет расширить перечень критериев и обеспечить льготные условия предоставления в аренду земельных участков из муниципального или регионального земельного фонда застройщикам, которые готовы взять на себя обязательства по решению проблем обманутых дольщиков. Инвестиционный проект в этом случае должен соответствовать параметрам по объёму инвестиций (не менее 30 млн. рублей) и периоду реализации – не более трёх лет», - пояснил министр строительства УР Иван Новиков.
Изменения в Закон Удмуртской Республики призваны стимулировать юридических лиц к участию в решении проблем обманутых дольщиков, попавших в рамках банкротства недобросовестного застройщика в реестр кредиторов.
Законодательная инициатива внесена на рассмотрение Государственного Совета УР.
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