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Правительство Удмуртии отправили в отставку

6 апреля
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12 58 Правительство Удмуртии отправили в отставку

Указом врио главы республики Александра Бречалова от 5 апреля Правительство Удмуртии отправлено в отставку. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона. Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Правительству Удмуртской Республики продолжить действовать до сформирования нового Правительства Удмуртской Республики», - говорится в документе.

Таким образом, до выборов главы Удмуртии, которые пройдут в сентябре 2017 года, члены правительства будут работать с приставкой и.о.

Напомним, Владимир Путин 4 апреля назначил врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

Фото: мояудмуртия.рф

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