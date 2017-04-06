Указом врио главы республики Александра Бречалова от 5 апреля Правительство Удмуртии отправлено в отставку. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона. Указ вступает в силу со дня его подписания.
«Правительству Удмуртской Республики продолжить действовать до сформирования нового Правительства Удмуртской Республики», - говорится в документе.
Таким образом, до выборов главы Удмуртии, которые пройдут в сентябре 2017 года, члены правительства будут работать с приставкой и.о.
Напомним, Владимир Путин 4 апреля назначил врио главы Удмуртии Александра Бречалова.
Фото: мояудмуртия.рф
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