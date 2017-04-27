24 апреля стартовала очередная региональная неделя депутатов Госдумы от Удмуртии. Сегодня, 26 апреля, народные избранники во время пресс-конференции рассказали о новых законопроектах, рассматриваемых и принятых в апреле в главном законодательном органе страны.
Экономика со знаком плюс
В начале встречи первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев уточнил, что самым важным и центральным событием стал отчет Правительства.
— Состоялся предметный и серьезный разговор, во время которого была дана оценка ситуации 2016 года, - отметил депутат. - Это был переломный год, когда решалось, будет ли российская экономика уходить в состояние застоя, или будут обозначены некие опорные точки роста. Мы считаем, что Правительству удалось добиться целого ряда серьезных результатов. Во-первых, это рекордно низкая инфляция, какой не было с начала 90-х годов. Сегодня она составляет менее 5 процентов. Это значит, что, во-первых, высвобождаются возможности для кредитов, защищены средства наименее обеспеченных слоев населения. Низкая инфляция, так же как укрепление рубля, создает предпосылки для инвестиций. Одновременно с этим мы видим рост в целом ряде отраслей - сельском хозяйстве, обороной промышленности, некоторых видах машиностроения.
По словам Андрея Исаева, вопросы, которые задавала фракция «Единая Россия» на отчете Правительства, были направлены на обсуждение темы экономического роста и обеспечения социальных прав граждан. Многие решения принимались практически в ходе обсуждения.
— Мы, например, обратились к председателю Правительства с вопросом, касающимся укрепления рубля. С одной стороны, это позитивно для граждан, потому что снижается инфляция, и они чувствуют себя более уверенными. Это создает чрезвычайно выгодные ситуации для импорта высоких технологий в Россию, для инвестиций в российскую экономику. Но, с другой стороны, это может создать сложности для наших экспортеров. Поэтому мы поинтересовались, какие меры Правительство намерено предпринять для того, чтобы поддержать интересы отечественного товаропроизводителя? Премьер предложил обдумать вопрос о том, чтобы часть налога на прибыль оставлять предприятиям в том случае, если она будет инвестироваться в производство, в приобретение новых технологий и оборудования. Таким образом поощрить расходы предпринимателей не на потребление, а экономическое развитие предприятий и организаций.
Фото: pp-udmurt.ru
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