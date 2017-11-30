Потянули за язык
Вопрос изучения родных и государственных языков республик России в последнее время перешагнул пороги школьных кабинетов и превратился в предмет торга, который порой перерастает в открытый политического шантаж. Как злодей из голливудского фильма угрожает заложникам зажигалкой, которую он занес над ручейком бензина, ведущего к пороховому складу, так и республиканские национальные элиты периодически размахивают темой изучения родных и государственных языков, требуя у Кремля выкуп за тишину и спокойствие на этническом фронте. Стоит вбросить в интернет горячий языковой вопрос с паникерской фразой «Шеф, все пропало», как сразу же скандальную тему подхватывают соцсети, население делится на два лагеря, и в регионе начинаются затяжные информационные войны.
Вместе с этим серьезной головной болью для Кремля долгое время являлась проблема изучения русского языка. В национальных республиках, где местные власти давно уже узурпировали право определять, кто, что и как должен учить на их территориях, языковая проблема оставалась нерешенной более 20 лет и напоминала мину замедленного действия. Но у федерального центра то не было достаточной силы в регионе, то не хватало эффективных исполнителей.
По информации источника «ФедералПресс», близкого к администрации президента РФ, план наступления на самостийность республик начал разрабатываться еще два года назад. Официально объявил об окончании языковой вольницы президент страны Владимир Путин 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле, где он провел Совет по межнациональным отношениям, в рамках которого указал, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». Путин добавил, что языки народов России являются неотъемлемой частью их самобытной культуры. «Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право. Право добровольное», – подчеркнул президент и особо заострил на этом внимание глав регионов. Принцип добровольности был закреплен и в поручениях президента по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Прозвучавшее указание надо было исполнять.
Приволжский испытательный полигон
В администрации президента полигоном для отработки принятых решений выбрали ПФО, а практическую реализацию поручили полпреду Михаилу Бабичу. Возможно, потому что сам куратор внутренней политики Сергей Кириенко был полпредом в ПФО, а может потому, что в Приволжском федеральном округе 14 регионов и шесть из них – национальные республики. Но главным проблемным субъектом, в котором языковой вопрос стоял наиболее остро, всегда был Татарстан.
На долю его руководителя Рустама Минниханова в этом году выпали серьезные испытания – проблемы в банковском секторе и решение Кремля об отказе продления соглашения о разграничении полномочий республики и федерального центра. Учитывая, что самому Минниханову едва удалось продлить свое нахождение в статусе президента, решение языкового вопроса в пользу русского и отмена обязательного изучения татарского языка могли серьезно ослабить его позиции и пошатнуть положение всей старой элиты республики.
Несмотря на все эти факторы, Кремль пошел в наступление, и даже угрозы о срыве президентской кампании, на которые намекал в своих выступлениях Рустам Минниханов, не смогли повлиять на решение одним взмахом разрубить языковой вопрос.
Воплощая в жизнь суворовский постулат про глазомер, быстроту и натиск, мощный каток прокуратуры, Рособрнадзора и силовиков, который координировал сам полпред Михаил Бабич, заставил республиканские власти всерьез задуматься и затем сдать укрепленные позиции. Параллельно ситуация была полностью исправлена в Башкирии и Чувашии, что лишило Татарстан любого маневра и апелляции к соседям.
Полномочный визит
Финальным актом этой истории стало 24 ноября, когда полпред Михаил Бабич под предлогом проведения ряда мероприятий прибыл в Республику Татарстан. На самом деле, как стало известно к концу дня, полпред прилетел в Казань, чтобы взять на себя черновую работу и объявить о выполнении поручений президента РФ, позволив Минниханову деликатно выйти из непростой ситуации и сохранить авторитет в республике. «Кремль заинтересован в укреплении Минниханова, понимая, что эти проблемы остались ему в наследство от прежнего руководства, и Минниханову непросто сегодня удержать националистов, которые пытаются разыграть этническую карту», – рассказал «ФедералПресс» на условиях анонимности источник, близкий к администрации президента.
Поэтому весь день на официальных мероприятиях (открытие ледового дворца в Тюлячинском районе и торжественная церемония начала турнира по художественной гимнастике на) Рустам Минниханов слышал от всех только похвалы в свой адрес, а делегаты III Форума православной общественности назвали президента республики образцом межнациональных и межконфессиональных отношений.
Однако, как сообщил источник «ФедералПресс» в силовых структурах региона, самые важные решения к тому моменту уже были приняты. В пятницу утром Михаил Бабич встретился со всей татарстанской элитой, возглавлял которую лично Минтимер Шаймиев. Какие аргументы предъявил полпред, пока не известно, но после двух часов закрытых переговоров вопрос был окончательно решен.
Журналистам, которые с утра ждали Бабича, чтобы задать ему вопрос по изучению национальных языков, объявили, что пресс-подхода не будет. Однако, самые упорные все равно продолжали ждать. Полпред вышел к прессе неожиданно после церемонии открытия турнира по художественной гимнастике, за полчаса до своего отлета в Москву. Конечно, журналисты не могли не задать вопрос по языковой теме.
Михаил Бабич рассказал, что в Приволжском Федеральном округе количество часов преподавания русского языка доведено до рекомендуемых Министерством образования и науки РФ объемов. Организована работа с родителями детей по выбору родного языка для изучения. Он подчеркнул, что вопрос изучения государственного языка республик до конца урегулирован не был: право его изучения есть, а механизмов реализации этого права не было.
«В этой связи, после обращения президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, данный вопрос был еще раз внимательно изучен и Минобразования Российской Федерации разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик. Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики», – отметил полпред. По его словам, соответствующие методические указания Минобрнауки РФ в ближайшее время направит в регионы. «Тем самым вопрос изучения русского языка, а также родных языков народов России и государственных языков республик на этом этапе нормативно и методологически будет урегулирован, а поручения президента Российской Федерации полностью выполнены», – подчеркнул Бабич.
Полпред отметил, что принятые решения учитывают все многообразие межнационального устройства России и создают необходимые условия как для полноценного изучения государственного языка Российской Федерации – русского, так и для сохранения и развития родных языков народов РФ.
Сидевший рядом президент Татарстана во время ответов Бабича не проронил ни слова на эту тему, полностью отдав ее на откуп полпреда. Такое поведение Рустама Минниханова, считают эксперты, свидетельствует о наличии единой стратегии. Михаил Бабич вывел его из-под удара, сославшись на то, что вопрос рассмотрения изучения государственных языков сделан по обращению Минниханова.
Слом языкового барьера
Разлетевшиеся публикации в СМИ вызвали живое обсуждение в соцсетях и блогах. Мнение участников интернет-сообществ, как это всегда бывает по таким громким темам, разделилось. Часть комментаторов одобрила принятые решения, однако у других остались вопросы. Прежде всего, они касаются принципа добровольности изучения родных и государственных языков республик и праве на выбор языка обучения. Кроме того, для кого-то осталось неясным: изучение государственного языка в Татарстане касается только одного региона, или это правило распространяется на все национальные республики?
Между тем, полпред отметил, что после поручения президента России, в ходе проведения проверок Генпрокуратуры и Рособрнадзора, в ряде регионов были выявлены факты давления на родителей и законных представителей детей по изучению национальных языков на обязательной основе. В некоторых республиках нарушались права граждан в части возможности изучения русского языка, соответствия объемов его преподавания рекомендациям федерального Министерства образования. Бабич однозначно подчеркнул, что в настоящее время, после наведения порядка в языковой сфере, гражданам (ученикам и их родителям, законным представителям) гарантируются все права и возможности для добровольного изучения национальных языков. При этом ранее региональные власти трактовали это как обязательность изучения родных и государственных языков в национальных республиках.
У многих участников интернет-обсуждений, видимо, до сих пор нет понимания процесса формирования учебных планов в школах: дело в том, что учебный план делится на обязательную и вариативную часть, причем последняя формируется с учетом мнения родителей (законных представителей) учащегося, только с личного их согласия, а не по команде регионального министерства образования. Иными словами, учебные дисциплины вариативной части, по сути, являются предметом выбора родителей учеников — но факультативной частью, а не «обязаловкой», которую навязывают чиновники от образования. Это как раз то, за что на протяжении многих лет выступали противники обязательного изучения национальных языков. При этом право выбора языка обучения (и родного, и государственного) может быть реализовано не только в Республике Татарстан, но и во всех национальных республиках, где дополнительно к русскому государственному установлены свои государственные языки (в Башкортостане – это башкирский, в Марий Эл – марийский, в республике Саха-Якутия – якутский и др.). ФГОС, частью которых и являются учебные планы, обязательны для применения во всех регионах страны.
В Башкортостане и других приволжских республиках языковые проблемы решились куда более безболезненно. Но там руководители регионов при поддержке полпреда могли действовать самостоятельно, а на Минниханова давила старая этнократическая элита. Например, глава Башкортостана Рустэм Хамитов после того, как отдал все указания по исполнению поручений Владимира Путина 14 августа 2017 года подписал Указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан, учредив гранты главы республики (в общей сложности около 300 млн рублей) для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие русского государственного, башкирского государственного языков, а также языков народов Республики Башкортостан. «По сравнению с тем, что было в последние годы, финансирование увеличивается не в разы, а в десятки раз», – подчеркнул Хамитов. Он также заявил, что в республике будет создан специальный Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.
В октябре в Чувашии глава республики Михаил Игнатьев на съезде Чувашского национального конгресса сказал, что полностью поддерживает позицию главы государства в вопросе изучения национальных языков: «В вопросах изучения чувашского и русского языков никто не хочет перегнуть палку. Решения по изучению родных языков в каждой школе будут приниматься по согласованию с общественными организациями, попечительским советом и с согласия самих родителей». Никакого ажиотажа языковой вопрос не вызывает и в Удмуртии. В ноябре в Ижевске состоялись круглые столы по развитию этнокультурного и национального образования: обсуждали вопросы обучения удмуртскому, русскому, татарскому, марийскому языкам. По инициативе главы региона Александра Бречалова в Москве, на базе Полномочного представительства Удмуртской Республики, в сентябре открылись курсы по изучению удмуртского языка для всех желающих.
Наименьшее количество нарушений федерального законодательства об образовании по результатам прокурорских проверок выявлено в Республиках Марий Эл и Мордовии. Учебные планы образовательных организаций здесь были довольно быстро приведены в соответствие с требованиями. В школах этих республик национальные языки и раньше изучались на добровольной основе, по желанию родителей и учащихся, причем, как правило, только в начальном звене.+
В других округах языковой вопрос также обсуждается достаточно спокойно. В Якутии, например, нарушения были выявлены лишь в нескольких школах, где в учебных планах в качестве языка обучения был указан только якутский язык (без русского). Сейчас эти нарушения устранены.
На самом деле, по замечанию многих экспертов, давно следящих за темой, в ПФО произошла настоящая революция в вопросе преподавания русского, родных и государственных языков в республиках и окончательно восстановлено право русского языка как государственного языка Российской Федерации. В учебных планах образовательных учреждений количество часов для преподавания русского языка доведено до объемов, рекомендуемых Минобрнауки России.
Окончательно уходят в прошлое попытки преподавать родные и государственные языки республик на обязательной основе. Впервые единые требования для преподавания русского и родных языков установлены для всех российских регионов без исключения. Если раньше кто-то мог позволить произвольно толковать нормы российского законодательства, то сейчас это стало невозможно. Федеральная власть в очередной раз показала, что региональную вольницу ни в каком виде не потерпит, и исключений здесь не будет. В стране есть один центр силы – Владимир Путин
Материал и фото с сайта http://fedpress.ru/
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