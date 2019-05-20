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Права дольщиков под защитой

20 мая
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С 1 июля 2019 года в России вступают в силу существенные изменения в сфере правового регулирования долевого строительства.

Apartment 550 Права дольщиков под защитой

Новый документ должен усилить защиту прав дольщиков.

4 июля 2018 года Президент России подписал закон о переходе к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов и усиливающий защиту прав дольщиков.

– Переход на проектное финансирование напрямую связан с количеством обманутых дольщиков в стране и с той системой финансирования, когда люди платили напрямую застройщику, а затем годами не могли дождаться своих квартир, – сообщил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов на аппаратном совещании под руководством Главы республики. Теперь же права дольщиков под надёжной защитой. Специализированные банки, таких в Удмуртии десять, выдают застройщику проектный кредит, а участник долевого строительства направляет деньги в банк. В случае, если застройщик не исполнит свои обязательства, люди смогут полностью вернуть свои деньги.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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