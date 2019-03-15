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Практически каждая сфера городской жизни показала положительную динамику. Таковы итоги социально-экономического развития Ижевска в 2018 году

14 марта
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Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев в среду, 13 марта, сделал ежегодный отчётный доклад об итогах социально-экономического развития столицы Удмуртии. В зале заседаний городской администрации собрались Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов, Председатель Городской дуиы Ижевска Олег Гарин, депутаты Госсовета республики и Городской думы Ижевска, руководители предприятий и общественных организаций.

20190313 150735 Практически каждая сфера городской жизни показала положительную динамику. Таковы итоги социально-экономического развития Ижевска в 2018 году

Доклад Олега Бекмеметьева был динамичным, чётким и ёмким. Глава Ижевска отметил, что практически все сферы городской жизни показали положительную динамику, а также остановился на проблемах, которые имеются и требуют незамедлительного решения.

Сегодня в Ижевске проживает каждый второй житель республики, его население сегодня составляет 648 тысяч человек.

Бюджет Ижевска в 2018 году составил 13 млрд 939 млн руб. Собственные доходы — 5 млрд 262 млн руб. Темп роста к 2017 году — 112 8%. Это увеличение произошло за счёт налоговых поступлений — на доходы физических лиц и их имущество, среди неналоговых поступлений прирост обеспечен за счёт доходов от рекламных конструкций — 370, 4 млн руб.

Расходы составили 14 млрд 183 млн руб. В общем объёме расходов 71,1% - это расходы на образование, культуру, физкультуру и спорт, социальную политику.

Глава Ижевска поблагодарил руководителей пяти крупных предприятий - Концерн Калашников, завод «Купол», «Аксион», Ижевский радиозавод и Ижевский автозавод - за своевременные перечисление налогов по НДФЛ — 2,6 млрд рублей в бюджет поступили именно от них.

Средний и малый бизнес также удостоились благодарности Главы Ижевска за своевременные перечисления — от них в бюджет поступило 2,1 млрд руб.

В 2018 году средняя начисленная зарплата в столице Удмуртии по крупным и средним организациям составила 38 562 рублей, это на 10% больше, чем в 2017 году (35 012 руб.)

Ещё одна положительная цифра — строительная отрасль ввела в строй 401 тыс. кв. метров жилья. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Участвовал Ижевск и в федеральных проектах - «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

В 2018 году в Ижевске за счёт средств всех бюджетов отремонтировано 66,05 км дорог, установлено 1767 пог. м. ограждений, 3 светофора, 9 новых навесов на остановках транспорта.

Благоустроены территории 36 дворов.

Жилищно-коммунальное хозяйство Ижевска это: 3416 многоквартирных домов, 24 000 частных подворий, 72 управляющие компании и 216 ТСЖ.

Среди проблем, которые предстоит решать столице Удмуртии — работа с закредитованностью (портфель кредитов копился годами), сокращение расходов в том числе за счёт сокращения аппарата администрации, совершенствование управления городским имуществом, строительство 26 коллектора (его отсутствие тормозит развитие города), проектирование и строительство новых социальных объектов.

В частности, ряд МУПов, работающих в сфере ЖКХ, могут быть объединены в единый «мегаМУП» по оказанию услуг населению.

Предстоит решить задачу, поставленную в Послании Президента РФ Федеральному Собранию по созданию в дошкольных учреждениях ясельных мест для детей. Сегодня на очереди 6,5 тыс. малышей.

Предстоит внедрять проект «Умный город», совершенствовать систему сбора ТКО — нужно построить 263 площадки (сейчас мусоровоз приезжает в назначенное время, а это устраивает не всех горожан).

Олег Бекмеметьев поблагодарил Главу Удмуртии Александра Бречалова, Председателя Правительства УР Ярослава Семёнова, Министерство финансов республики за оказанную Ижевску поддержку. В 2018 году в бюджет города поступила дотация в размере 298 млн руб. и бюджетный кредит в сумме 409 млн руб.

Видеотрансляцию с совещания «Об итогах социально-экономического развития города Ижевска за 2018 год и задачах на 2019 год» можно посмотреть на сайте города Ижевска — izh.ru

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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