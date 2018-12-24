– Вадим Витальевич, начнём разговор с конкретного примера – с вашей позиции по исполнению наказов избирателей.
– У себя на фракции мы приняли решение: денежные средства, которые направляются депутатам Думы на исполнение наказов, в 2018 году, а также в 2019—м и последующем году мы планируем тратить только на ремонт детских садов и детских домов, которые находятся на территории наших избирательных округов.
Некоторые депутаты увлеклись ремонтом домов, установкой детских городков. Безусловно, это тоже важно и полезно. Но я считаю более важным, чем ремонт подъезда, где жильцы сами могут скинуться либо напрячь свою управляющую компанию, конкретную помощь детскому саду, у которого течёт кровля, возникают проблемы с электропроводкой, где дети могут пострадать. Мы против популизма. У нас есть перечень детских садов, которые были отремонтированы по наказам наших избирателей. И мы этой политики будем придерживаться дальше.
– Ваша фракция высказалась на сессии против объединения Управления образования и Управления дошкольного образования. Почему?
– На заседании комиссии по социальной политике, в которой состою, я также выступал и голосовал против такого решения. На первый взгляд, объединить персонал, штат двух управлений предлагается с благими намерениями – провести так называемую оптимизацию. Но, как говорят, благими намерениями выстлана дорога в ад. Мы ведь понимаем, что, где и как происходит.
Что такое у нас Управление образования? Это больше 100 школ. А одна школа – это тысяча человек детей и несколько сот человек персонала. Да у нас на многих заводах сейчас нет такого количества людей, сколько их в одной школе.
Сто школ – это десятки, сотни тысяч горожан. В нашем городе больше двухсот детских садов. Это тоже большие коллективы. По существу, общее число людей, которые связаны с отраслью образования, превышает даже оборонную отрасль Удмуртии. Разумеется, такой махиной очень сложно управлять, если два управления сольются. И не только из—за величины. У школы и детского сада своя специфика. И есть опасность, что дошкольное образование может раствориться в среднем образовании. Пока что дошкольное образование – единственная компетенция, которая не развалилась в нашей стране. И наша фракция выступает за сохранение института дошкольного образования как единого целого. Мы надеемся, что в какой—то момент остановят объединение двух управлений. Нам говорят: процесс объединения прошёл в Перми, в Москве, ещё в каких—то городах. Мы спрашивали москвичей: ну и как результат? Они отвечают: сейчас плачем, мы потеряли дошкольное образование.
– Перспектив, что к вашей небольшой фракции прислушаются, наверное, немного.
– К нам прислушиваются коммунисты. Они нас поддержали. Очень важно – нас услышали, и ста процентов при голосовании идея объединения не получила.
– Депутатские полномочия возложены на Вас полтора года назад. Что за это короткое время Вы можете отметить плюсом в депутатской деятельности?
– Я исхожу из того, что людям неинтересны сухие цифры. Мой избирательный округ находится в Октябрьском районе – от улицы Родниковой и до Карла Маркса.
По наказам избирателей мы сделали несколько десятков только дорожек для людей с ограниченными возможностями передвигаться. Там, где невозможно было ходить из—за ухабов, уклонов, постоянно идущих строек. Значительное число обращений жителей было связано именно с отсутствием пешеходных дорожек. Особенно много работы было сделано этим летом.
На территории Октябрьского района действуют детские спортивные клубы, учреждения дополнительного образования. В их числе клуб «Перспектива». Надо сказать, располагался он в запущенном помещении, даже кровля была дырявой. Мы сделали ремонт этого клуба, починили крышу – одним словом, привели помещение в порядок. Получили благодарность за оказанную помощь. Клуб теперь работает, дети в нём занимаются в различных кружках по интересам. Приняли участие в подготовке к зиме пяти детских садов. К сожалению, садики финансируются по остаточному принципу, и выделенные нами средства в какой—то мере сняли остроту проблемы.
– С какими вопросами и просьбами чаще всего обращаются к Вам избиратели?
– Самая острая проблема – точечные застройки, потому что начинают втыкать дома в зелёной зоне, в парках, где люди гуляли по вечерам, воздухом дышали. С ними не посоветовавшись, чуть ли не в тайне вырывают котлован, начинают стройку.
Мы несколько раз на сессиях выступали против точечной застройки.
– Складывается впечатление, что её не победить. Почему?
– Потому что большая часть этих земельных участков была роздана в период руководства городом предыдущих глав муниципального образования. Раздавали так, словно живут последний день, по принципу «после нас хоть потоп». Эти руководители не были патриотами города и решения принимали ради себя и близкого круга друзей.
Новому главе нужно проявить волю и все постановления отменить.
– И возникнут длинные и бесперспективные судебные разбирательства.
– Безусловно. Но необходимо принимать волевые решения, разговаривать с владельцами участков и говорить: здесь строить не будем. Конечно же, строительный бизнес должен развиваться. Надо по примеру Москвы расширять границы города, комплексно строить новые микрорайоны, в котором не только жильё, а детский сад, школа, учреждение здравоохранения, торговли. Это в сто раз выгоднее и удобнее, чем втыкать дома, обострять социальную обстановку. Транспортная проблема обостряется с каждым новым домом, ни выехать, ни подъехать становится невозможно. А причина этого всего лишь алчность предыдущего руководства города.
– Вы по этому поводу какие—то действия предпринимали?
– Люди к нам обращаются по факту. Мы готовим соответствующие депутатские запросы не только главе Ижевска, а теперь ещё и главе республики, потому что понимаем – к сожалению, пережитки прошлых лет живут ещё в администрации города.
– Существует много структур, которые причастны к выдаче разрешительных документов на точечную застройку. Как депутаты могут на них повлиять?
– К сожалению, система несовершенна. И все разрешения на строительство многоквартирных домов выдаются исполнительными органами администрации города. И нет такого, чтобы каждое решение согласовывали с депутатами. Поэтому мы лишены контроля в режиме реального времени.
– Значит, нужно законодательство менять.
– Да! В этом плане мы и работаем. Постоянно вносятся изменения в правила застройки в городе Ижевске. Мы внесли несколько существенных изменений. Теперь любая застройка должна проходить через общественные слушания. Информация о слушаниях должна доводиться до людей, где планируется застройка. К сожалению, механизм ещё не отработан полностью, но хотя бы появилась уже основа, которая наладится и будет работать. Должен быть постоянный диалог с людьми. Ведь все социальные волнения происходят потому, что в какой—то период власть перестаёт слушать людей, принимает, как она считает, правильные и выгодные решения, а люди не хотят этого. Пытаются достучаться до властных структур, и наша задача, как представительного органа, донести до власти людскую боль.
– Удаётся?
– В большей части да. Как видите, в Ижевске революции нет. Есть недовольные, но это нормально, это жизнь. И мы, депутаты, постоянно чем—то недовольны, критикуем и главу города, и начальников управлений – всем достаётся. И это тоже работа, пусть незаметная, будничная. И люди должны нам помогать в этой работе. Депутат не наделён всевидящим оком. Если ты видишь какой—то недостаток, обращайся! Например, ко мне обратились жители улицы Союзной с проблемой пешеходного перехода. В течение месяца там было две или три аварии. Есть программа «Безопасные и качественные дороги». Я обратился тогда ещё к Тюрину, и в рамках программы сделали регулируемый пешеходный переход. Люди спокойно стали переходить улицу. Просто нажимаешь кнопку, и светофор зажигает зелёный свет. Закономерен вопрос: до этого проблема существовала не один год, почему жители возмущались, но никто никуда не обращался. Город большой. У нас около семи тысяч многоквартирных домов, несчитанное число улиц, всевозможных социальных объектов. Глава ведь не может в каждую дырку залезть. Поэтому жители тоже должны проявлять инициативу – под лежачий камень вода не течёт.
– В настоящее время острой темой становится внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Нет сомнения, что эту остроту ощущают и депутаты Городской думы.
– Обращений масса. Создание Регионального оператора – это очередная ошибка исполнительной власти. Там, где договоры заключены со специализированными службами по вывозу мусора, проблем нет, они работают чётко. Проблема у нас со стихийными свалками. У Регионального оператора нет специальных машин, которые будут выезжать на ликвидацию стихийных свалок.
А теперь представьте. Вы руководитель предприятия по вывозу отходов, обслуживаете 50 домов и 200 мусорных баков. Вам звонит Региональный оператор и говорит: вон там рядом с вами свалка образовалась, поезжай и убери.
Вопрос, а кто мне за это заплатит? И кто это будет делать? И почему я? Увы, создание специальной автобазы под регоператора даже не предполагается. Стихийные свалки возникают в основном в частном секторе. Поэтому надо выделять на уборку мусора отдельную строку. Это первый момент. И второй, самый главный – раздельная утилизация мусора.
У немцев, шведов, финнов как это делается?
Во всех магазинах и супермаркетах есть пункты приёма алюминия и пластика. Ты сдаёшь, тебе дают 25 центов за банку. Пусть у нас это будет стоить, к примеру, один рубль. Двадцать банок сдал, буханку хлеба купил. Когда в советское время стеклотару принимали, я ни одной бутылки на улицах не видел. Мои родители бутылки и стеклянные банки не выбрасывали. Мы их собирали, отвозили на велосипеде в пункт приёма стеклотары.
А были ещё пункты по приёму вторсырья, где за небольшие деньги и мелкие товары принимали тряпки, кости, бумагу, металлический лом. И было чисто.
Потому что многое правильно утилизировалось. И никого не нужно было уговаривать и убеждать, что раздельная сдача отходов – это правильно.
Почему с этого не начать? Почему не создать систему, когда пластик, макулатуру, алюминий, стеклотару, тряпки будут принимать за небольшие деньги?
– Депутаты пытаются повлиять на ситуацию?
– Поскольку на уровне города этот вопрос решить невозможно, я послал в адрес председателя Государственной думы Володина предложение в качестве законодательной инициативы сделать приём вторсырья за деньги. Это будет стимулом и для населения, и для переработчиков вторсырья, и для рачительного отношения к природе. Свалки – это тряпки, бутылки, банки и пластик. Не будет их – и стихийных свалок не будет.
– Что касается экономики, у Вас тоже своя позиция?
– Наша фракция выступает за создание в Ижевске международного аэропорта. Почему мы делаем акцент именно на международном статусе, даже если пусть всего один самолёт будет раз в неделю летать за границу? Жизнь ушла вперёд, даже самые успешные предприятия не являются такими генераторами по привлечению финансовых средств, какими являются аэропорты. У них вся инфраструктура на это настроена.
Посмотрите, сколько денег мы оставляем в татарских аэропортах!
– Закон даже думать не позволял, что Удмуртия будет иметь международную воздушную гавань.
– Да, существует определённый норматив. Но у любого правила есть исключение. Тот же аэропорт Бегишево в Набережных Челнах тоже подпадал под нормативы и получил статус международного в виде исключения. Почему Удмуртия – самостоятельный субъект не заслуживает такого отношения? Появление международного сектора даст колоссальный толчок жизни не только аэропорта. Сюда полетит бизнес. Не ради любопытства, а с деньгами.
– Основа экономики города всё—таки производство – машиностроение, обработка.
– Я разговаривал с одним крупным московским бизнесменом. Он спрашивает: как к вам приехать? Каким рейсом вылететь из Берлина? Самолётом не получается, говорю ему, нужно поездом. И получил такой ответ: если у вас нормального аэропорта нет, значит, и бизнеса нормального тоже нет.
Аэропорт – это дверь в дом. Вот вы подходите к дому и видите старую, разбитую дверь. Вы сразу понимаете, кто живёт за этой дверью, возможно, не совсем трезвые, социально опустившиеся люди. И совсем другая встреча вас ожидает за высокой красивой дверью. И вы понимаете, что пришли туда, куда надо. Жизнь изменилась. Сейчас многое измеряется скоростями принятия решений и действий. Поэтому весь мир передвигается по воздуху. Поэтому не зря говорят об опасности опоздания нашей страны на основные маршруты развития.
– Где Вы принимаете избирателей?
– На рабочем месте или в Думе.
– Вы говорите «мы», когда рассказываете о работе в округе. Это значит, Вы работаете с кем—то ещё?
– Да! Это Мария Нужина, она депутат от другой фракции, мы кооперируемся. Вместе можно сделать больше. Надеюсь, совместная работа продолжится в дальнейшем.
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