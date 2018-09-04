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Поздравление Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики с Днем знаний

31 августа
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Дорогие школьники, учащиеся и студенты! Уважаемые учителя, преподаватели и родители! Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

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Первое сентября – это замечательный праздник, который дорог каждому, кто учится и кто учит. Для педагогов начинается новый этап работы и прекрасная возможность открывать детям удивительный мир знаний. Для школьников и студентов наступает пора серьёзной работы, общения с друзьями, время успехов и достижений. А для выпускников этот учебный год станет решающим в выборе профессии и жизненного пути.

Особые слова хочется сказать в этот день тем, для кого только начинается школьная жизнь. В Удмуртской Республике более 21 тысячи первоклассников 1 сентября пойдут в школы. Они сделают первые, самые ответственные шаги в мир знаний. Дорогие школьники и студенты! Искренне желаю, чтобы новый учебный год стал для вас ярким и запоминающимся, наполненным интересными событиями и добрыми делами. Учитесь и стремитесь к знаниям! Это прочный залог ваших будущих достижений! Выражаю глубокую благодарность учителям, педагогам, наставникам за благородный самоотверженный труд и желаю новых профессиональных свершений, любви и уважения учеников. Пусть новый учебный год будет успешным! С Днём знаний!

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
А.М. Прасолов

Фото Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики

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