Первое сентября – это замечательный праздник, который дорог каждому, кто учится и кто учит. Для педагогов начинается новый этап работы и прекрасная возможность открывать детям удивительный мир знаний. Для школьников и студентов наступает пора серьёзной работы, общения с друзьями, время успехов и достижений. А для выпускников этот учебный год станет решающим в выборе профессии и жизненного пути.
Особые слова хочется сказать в этот день тем, для кого только начинается школьная жизнь. В Удмуртской Республике более 21 тысячи первоклассников 1 сентября пойдут в школы. Они сделают первые, самые ответственные шаги в мир знаний. Дорогие школьники и студенты! Искренне желаю, чтобы новый учебный год стал для вас ярким и запоминающимся, наполненным интересными событиями и добрыми делами. Учитесь и стремитесь к знаниям! Это прочный залог ваших будущих достижений! Выражаю глубокую благодарность учителям, педагогам, наставникам за благородный самоотверженный труд и желаю новых профессиональных свершений, любви и уважения учеников. Пусть новый учебный год будет успешным! С Днём знаний!
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
А.М. Прасолов
Фото Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.