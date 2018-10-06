От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Школьные годы оставляют в сердце каждого немало добрых, ярких и тёплых воспоминаний. От первого звонка и до выпускного бала каждого ученика бережно опекают и наставляют наши заботливые учителя. Именно в эти годы определяются судьбы целых поколений, закладываются основы успешной работы на благо Отечества.
В нашей республике живут и работают замечательные педагоги — влюблённые в профессию, верные долгу, истинные патриоты своей малой родины.
Особые слова признательности — ветеранам отрасли, которые стояли у истоков зарождения славных педагогических традиций Удмуртии, достойно воспитали не одно поколение молодёжи и сегодня делятся своим бесценным опытом с молодыми коллегами. Дорогие учителя! Низкий поклон вам за добросовестный труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям. Искренне желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики А.М. Прасолов
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