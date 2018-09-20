Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём оружейника! Этот праздник уже седьмой год объединяет всех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества.
Для нашей республики это особая дата, потому что праздник появился в России благодаря нашему выдающемуся земляку, конструктору-оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову в почитание заслуг всех поколений российских оружейников.
Вся история Удмуртии неразрывно связана с оружейным производством. Традиции оружейного мастерства передаются из поколения в поколение, а наше оружие пользуется заслуженным авторитетом во всём мире. В годы войны наша республика стала настоящей кузницей Победы, обеспечившей фронт миллионами единиц стрелкового оружия.
И сегодня Удмуртию не случайно называют оборонным щитом России. Создаваемое в нашей республике передовое вооружение служит гарантом мира, стабильности и безопасности государства, укреплению его мощи и независимости.
Дорогие оружейники! В день профессионального праздника позвольте выразить вам благодарность за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, самоотверженный труд, талант и искреннюю любовь к своему делу!
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, успехов и новых достижений в ответственной и важной работе!
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики А.М. Прасолов
Фото Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики
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