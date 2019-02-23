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Поздравление председателя Государственного Совета Удмуртии с Днем Защитника Отечества

23 февраля
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Уважаемые жители Удмуртской Республики! Дорогие ветераны, военнослужащие!

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Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества и доблести российского воинства, он объединяет все поколения жителей страны в гордости за свою Отчизну.

Каждый из нас свято хранит память о тех, кто на протяжении веков самоотверженно отстаивал свободу России, кто воевал на полях сражений и безымянных высотах, кто сберёг свою Родину, на деле доказав, что такое быть истинным патриотом.
Уроженцы Удмуртии защищали интересы страны во всех вооружённых конфликтах и войнах, а слава ижевского оружия и трудового подвига наших земляков навсегда останется на страницах истории государства.

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, легендарного конструктора-оружейника, искренне любившего свою страну и нашу красавицу-Удмуртию. На него сегодня равняются сотни тысяч военнослужащих, стоящих на страже независимости и спокойствия Родины.

В День защитника Отечества хочется самые тёплые слова адресовать ветеранам. Низкий поклон героям Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, всем тем, кто подарил нам мирную жизнь!

Мы должны быть достойны наших отцов, дедов и прадедов, сохранить Отечество для детей и внуков, передать им суровую летопись военных лет, а с ней – славные традиции служения Отчизне.

Дорогие друзья! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над головой! Пусть в вашей семье царят покой, согласие и счастье, а этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Алексей Прасолов, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики

Фото Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики

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