Главная » Общество » Поздравление председателя Государственного Совета Удмуртии с Международным женским днем

Поздравление председателя Государственного Совета Удмуртии с Международным женским днем

8 марта
0

Дорогие женщины!

%d0%9f%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2 %d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81 %d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0 %d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be %d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0 %d0%a3%d0%b4%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9 %d0%a0%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8 Поздравление председателя Государственного Совета Удмуртии с Международным женским днем

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником весны – Международным женским днём!

Он наполнен чувством безмерной благодарности и любви к прекрасной половине человечества.

Женщины нашей республики достойны самых высоких слов восхищения. Без вас невозможно представить ни производственную сферу, ни социальную деятельность.

Вы – хранительницы семейного очага, пример в отношении к труду, родному краю, традициям и обычаям. Ваша нежность, поддержка и вера каждый день вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения!

В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняете стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм. Вся наша жизнь наполнена теплом женского обаяния, а главная оценка всем нашим стараниям – ваша искренняя радость, блеск в глазах и лучезарная улыбка.

Дорогие наши женщины!

Огромное спасибо за мудрость и доброту, трудолюбие и терпение, за вашу неустанную заботу и безграничную любовь. В этот праздничный день примите самые тёплые и искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый новый день будет для вас и ваших близких светлым и радостным, а в душе всегда царит весна!

А.М. Прасолов, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики

Фото Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Поздравление Главы Удмуртии с Международным женским днем
8 марта
Уважаемые женщины Удмуртии!...
Жителей Удмуртии приглашают поддержать акцию “Лучшая мимоза - это лес”
7 марта
**Проект “ПосадиЛес” запустил акцию “Лучшая мимоза - это лес” и предлагает жителям Удмуртии к Междуна...
В Ижевске транспортные полицейские навестили мать погибшего сотрудника
6 марта
**В Ижевском ЛО МВД России на транспорте череда предпраздничных весенних мероприятий началась с посе...
11 апреля в Ижевск прибудет поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом»
6 марта
**В вагонах и на платформах поезда - трофейное вооружение и военная техника, изъятая у сирийских терр...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо