Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником весны – Международным женским днём!
Он наполнен чувством безмерной благодарности и любви к прекрасной половине человечества.
Женщины нашей республики достойны самых высоких слов восхищения. Без вас невозможно представить ни производственную сферу, ни социальную деятельность.
Вы – хранительницы семейного очага, пример в отношении к труду, родному краю, традициям и обычаям. Ваша нежность, поддержка и вера каждый день вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения!
В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняете стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм. Вся наша жизнь наполнена теплом женского обаяния, а главная оценка всем нашим стараниям – ваша искренняя радость, блеск в глазах и лучезарная улыбка.
Дорогие наши женщины!
Огромное спасибо за мудрость и доброту, трудолюбие и терпение, за вашу неустанную заботу и безграничную любовь. В этот праздничный день примите самые тёплые и искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый новый день будет для вас и ваших близких светлым и радостным, а в душе всегда царит весна!
А.М. Прасолов, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
Фото Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики
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