От всей души поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников - Днём России!
Он объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину, хочет видеть её современным, передовым государством, осознаёт свою ответственность за настоящее и будущее страны.
Несмотря на все испытания, которые выпали на долю нашего Отечества, россияне во все времена оставались единым целым, той силой, которая преодолевала все препятствия на пути созидания. В составе России Удмуртия прошла непростой путь становления и сегодня занимает достойное место среди регионов великой страны.
Жители нашей республики каждодневным трудом вносят весомый вклад в укрепление государства, повышение его обороноспособности, продовольственной безопасности, развития экономики и социальной сферы. Удмуртию по праву называют оружейным и продовольственным щитом России, и в этом – заслуга каждого, кто трудится на благо родного края.
Только сплочённый народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Мы помним об этом и делаем всё, чтобы упрочить наше единение, сохранить и преумножить вековые традиции, наполнить их новым смыслом ради грядущих поколений.
12 июня отмечается ещё и день рождения столицы республики. Этот день особенный для каждого, чьими трудами создавался город Ижевск, чьи талант и энергия помогают ему преображаться и благоустраиваться год за годом. День города - это праздник ветеранов, родоначальников славных традиций, и молодого поколения, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности, чтобы сделать родной город ещё уютнее и краше.
Дорогие жители нашей красавицы Удмуртии! В этот праздничный день примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимой страны!
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
А.М. Прасолов
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