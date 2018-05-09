От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы!
Для нашей страны – это особый праздник, когда мы с гордостью вспоминаем историю, подвиги отцов и дедов, говорим слова благодарности тем, кто пожертвовал жизнью и здоровьем во имя нашей свободы.
Удмуртия внесла огромный вклад в разгром фашистской Германии. На фронт ушли более 360 тысяч жителей республики, из них более 145 тысяч пали смертью храбрых. Тысячи человек безустанно трудились в тылу, создавая оружие Победы и обеспечивая армию всем необходимым. Ижевские заводы дали фронту более 11 миллионов единиц стрелкового оружия. В самый трудный военный период народными силами была построена железная дорога «Ижевск - Балезино», которая имела огромное стратегическое значение для страны.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг ‑ не позволить этому празднику утратить своё истинное патриотическое значение.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
Алексей Прасолов
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