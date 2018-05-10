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Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича с Днем Победы

9 мая
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Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

%d0%9c.%d0%91%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%87 Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича с Днем Победы

Поздравляю Вас с одним из самых главных праздников нашей страны – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

73 года прошло с того памятного мая 1945 года, когда наши отцы, деды и прадеды защитили свою землю, отстояли страну, сохранили честь Родины и честь своего народа ценой невероятных потерь и лишений. Каждый человек в нашей большой стране тогда знал, ради чего идет на гибель с оружием в руках, ради кого без сна и отдыха несет трудовую вахту. Великая Победа нашего народа складывается из подвигов, названных именами героев, мужества безвестных солдат, похороненных в братских могилах, самоотверженного труда миллионов тружеников тыла. Низко склоняя головы у Вечного огня, мы всякий раз вспоминаем этих людей, среди которых есть и наши родные. В память о них вся страна замирает в «Минуту молчания», на улицы городов и поселков выходит «Бессмертный полк», проводятся торжественные церемонии, звучат залпы праздничного салюта. История страны не уходит в прошлое – она всегда рядом с нами.

Главные слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам и труженикам тыла. Спасибо вам за то, что сегодня мы может жить, любить, дружить, воспитывать детей, строить и развивать нашу страну!

С праздником, дорогие друзья! С днем Великой Победы!

Михаил Бабич

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