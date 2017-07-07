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Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от ОАО «НИТИ «Прогресс»

20 июня
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%d0%97%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от ОАО «НИТИ «Прогресс»

Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.

С этим событием коллектив предприятия поздравляет генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс» А.В. Зорин:

Уважаемые ветераны и работники АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»!

Поздравляем вас с юбилеем предприятия!

60 лет – серьезная дата, за которой не только подведение итогов сложной и плодотворной работы, но и стартовая площадка для новых достижений, время для разработки новых стратегических планов. Быть одним из лидеров в производстве стратегически важной военной продукции - сложная задача, требующая постоянного поиска инновационных решений и концентрации усилий. Ваша работа требует не только знаний, опыта и ответственности, но и умения реагировать на любые технологические вызовы для реализации масштабных проектов в обеспечении безопасности страны.

Уникальность выпускаемой продукции и ее качество, лидерство в технологии, профессионализм трудового коллектива – отличительные черты, которые ИЭМЗ «Купол» сохраняет на протяжении своей 60-летней истории. Ваш главный капитал – это трудовой коллектив, люди, усилиями которых сохранены традиции и преемственность поколений.

Желаем коллективу не останавливаться на достигнутых результатах, с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее и, конечно, здоровья, благополучия, счастья!

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