Главная » Экономика » Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от ОАО «Авангард»

Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от ОАО «Авангард»

20 июня
0
%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be %d0%92%d0%90%d0%9c Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от ОАО «Авангард»

Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.

С этим событием коллектив предприятия поздравляет генеральный директор ОАО «Авангард» В.А. Мельников:

Уважаемые Фанил Газисович, работники и ветераны АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем вашего предприятия!

Основанный в 1957-м году Ижевский электромеханический завод стоял у истоков отечественной оборонной промышленности. За 60 лет был пройден большой и славный путь от первых цехов и подразделений до большого слаженного предприятия, оснащенного современным оборудованием, где трудятся высококвалифицированные специалисты, нацеленные на качественное выполнение поставленных задач.

История вашего завода шла в ногу со временем, он играл значительную роль в повышении обороноспособности нашей Родины. Сегодня АО «ИЭМЗ «Купол» – уникальное предприятие, продукция которого известна во многих странах мира. Высочайший профессионализм и самоотверженность коллектива «Купола» могут служить образцом работы в современных непростых условиях. Наши предприятия связывает многолетнее деловое сотрудничество, и мы гордимся тем, что в ваших достижениях и успехах есть доля и нашего труда.

Желаю всему коллективу «Купола» и лично Вам, уважаемый Фанил Газисович, крепкого здоровья, счастья и достатка, благополучия и новых трудовых успехов на благо России! С днем рождения, завод!

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Удмуртия получила 15,1 миллиарда рублей бюджетного кредита на замещение долговых обязательств
5 июля
Кредит предоставляется сроком на пять лет по ставке 0,1% годовых...
Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла «Иж»
5 июля
Презентация карты инвестиционных возможностей Удмуртии состоится 2 августа
4 июля
Представят проект в Ижевске на базе концерна «Калашников»...
В сердце атомной отрасли
2 июля
«Удмуртская правда» узнала, где работают 6 реакторов одновременно и где создают самый дорогой в мире ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо