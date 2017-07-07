Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.
С этим событием коллектив предприятия поздравляет генеральный директор ОАО «Авангард» В.А. Мельников:
Уважаемые Фанил Газисович, работники и ветераны АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем вашего предприятия!
Основанный в 1957-м году Ижевский электромеханический завод стоял у истоков отечественной оборонной промышленности. За 60 лет был пройден большой и славный путь от первых цехов и подразделений до большого слаженного предприятия, оснащенного современным оборудованием, где трудятся высококвалифицированные специалисты, нацеленные на качественное выполнение поставленных задач.
История вашего завода шла в ногу со временем, он играл значительную роль в повышении обороноспособности нашей Родины. Сегодня АО «ИЭМЗ «Купол» – уникальное предприятие, продукция которого известна во многих странах мира. Высочайший профессионализм и самоотверженность коллектива «Купола» могут служить образцом работы в современных непростых условиях. Наши предприятия связывает многолетнее деловое сотрудничество, и мы гордимся тем, что в ваших достижениях и успехах есть доля и нашего труда.
Желаю всему коллективу «Купола» и лично Вам, уважаемый Фанил Газисович, крепкого здоровья, счастья и достатка, благополучия и новых трудовых успехов на благо России! С днем рождения, завод!
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.