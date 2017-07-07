Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.
С этим событием коллектив предприятия поздравляет и.о. министра труда и миграционной политики Удмуртии Н.Н. Губская:
Уважаемый Фанил Газисович!
Уважаемые работники и ветераны Ижевского электромеханического завода «Купол»!
От Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики и от себя лично поздравляю вас с 60-летием со дня основания предприятия!
Это знаменательная дата для всей Удмуртской Республики! Более чем за полувековую историю предприятие завоевало лидирующие позиции в оборонном комплексе страны. За многие годы на предприятии сложился сплоченный коллектив единомышленников, способных отвечать на самые сложные вопросы времени, создавать уникальные технологии. «Купол» был и остается ведущим оборонным предприятием Удмуртии и России!
Выражаю слова благодарности за многолетнее сотрудничество в решении вопросов занятости населения, временного трудоустройства школьников в свободное от учебы время. Наша совместная работа способствует снижению социальной напряженности на рынке труда города Ижевска и Удмуртской Республики в целом.
Искренне верю, что славные традиции и опыт старшего поколения, энергия и креативность молодых специалистов, их преданность выбранной профессии станут основой динамичного развития и процветания ОАО «ИЭМЗ «Купол».
Желаю коллективу предприятия новых побед и свершений. Пусть современная техника «Купола» защищает мирное небо.
С днем рождения, завод! С праздником вас, заводчане!
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