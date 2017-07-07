Главная » Экономика » Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики

Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики

20 июня
0
Img 2727 %d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be %d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d0%a1%d0%b0%d0%b9%d1%82 Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики

Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.

С этим событием коллектив предприятия поздравляет и.о. министра труда и миграционной политики Удмуртии Н.Н. Губская:

Уважаемый Фанил Газисович!

Уважаемые работники и ветераны Ижевского электромеханического завода «Купол»!

От Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики и от себя лично поздравляю вас с 60-летием со дня основания предприятия!

Это знаменательная дата для всей Удмуртской Республики! Более чем за полувековую историю предприятие завоевало лидирующие позиции в оборонном комплексе страны. За многие годы на предприятии сложился сплоченный коллектив единомышленников, способных отвечать на самые сложные вопросы времени, создавать уникальные технологии. «Купол» был и остается ведущим оборонным предприятием Удмуртии и России!

Выражаю слова благодарности за многолетнее сотрудничество в решении вопросов занятости населения, временного трудоустройства школьников в свободное от учебы время. Наша совместная работа способствует снижению социальной напряженности на рынке труда города Ижевска и Удмуртской Республики в целом.

Искренне верю, что славные традиции и опыт старшего поколения, энергия и креативность молодых специалистов, их преданность выбранной профессии станут основой динамичного развития и процветания ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Желаю коллективу предприятия новых побед и свершений. Пусть современная техника «Купола» защищает мирное небо.

С днем рождения, завод! С праздником вас, заводчане!

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Удмуртия получила 15,1 миллиарда рублей бюджетного кредита на замещение долговых обязательств
5 июля
Кредит предоставляется сроком на пять лет по ставке 0,1% годовых...
Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла «Иж»
5 июля
Презентация карты инвестиционных возможностей Удмуртии состоится 2 августа
4 июля
Представят проект в Ижевске на базе концерна «Калашников»...
В сердце атомной отрасли
2 июля
«Удмуртская правда» узнала, где работают 6 реакторов одновременно и где создают самый дорогой в мире ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо