Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.
С этим событием коллектив предприятия поздравляет генеральный директор АО «УПП «Вектор» В. А. НЕМТИНОВ:
Уважаемые коллеги! Разрешите от всей души поздравить вас со значимым юбилеем!
Желаем всем работникам Ижевского электромеханического завода «Купол» отличного здоровья, сил, бодрости и оптимизма в нелегком, ответственном труде, направленном на укрепление обороноспособности и могущества нашей страны! Новых вам свершений и грандиозных побед, успешной реализации масштабных проектов! С юбилеем!
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