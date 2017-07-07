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Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

20 июня
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P img 1484795948 Поздравление коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол» от АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Ижевский электромеханический завод «Купол» отмечает 60-летний юбилей.

С этим событием коллектив предприятия поздравляет генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г.И. Кудрявцев:

Уважаемый Фанил Газисович, сотрудники и ветераны предприятия!

От руководства АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и себя лично поздравляю Вас с 60-летием со дня образования предприятия!

История предприятия в 1957 году началась с изготовления аппаратуры радиоуправления ракет типа «воздух-воздух». Сегодня «Купол» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, обладающее профессиональными кадрами, передовыми технологиями и современным оборудованием, необходимыми для изготовления сложных, высокотехнологичных и наукоёмких изделий в интересах страны.

Являясь головным производителем ЗРК «Оса» и «Тор», предприятие достойно участвует в обеспечении противовоздушного щита России.

ИЭМЗ «Купол» успешно и динамично развивается по всем направлениям деятельности, стабильно выполняет государственный заказ, а продукция пользуется большим спросом и успешно эксплуатируется во многих государствах. Она отличается высоким качеством и надёжностью.

На протяжении многих лет наши предприятия успешно и плодотворно взаимодействуют, у нас сложились добрые деловые отношения. Уверен, что и впредь наше сотрудничество будет динамичным и результативным.

Желаю Вам и сотрудникам предприятия удачи, новых высот, реализации самых смелых планов и проектов, а также крепкого здоровья, благополучия и счастья!

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